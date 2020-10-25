筆者早已發覺自己有個毛病，談起一個話題，愈扯愈遠，大話西遊。例如談王郎，談到清初一個王郎叫王紫稼，妖艷絕世，是個著名的同性戀「男妓」，因此扯開了，談孌童、談同性戀，愈說愈遠。

說起王郎，若說是「情郎」，以王紫稼為例自是不適當。在一般人的心目中，也許「王郎」是俊美才子，與「才女｣才相配；可惜根據歷史的記載，才女對「王郎」極不滿意，一生抱憾。

這個公認的才女，是晉時的謝道韞，是安西大將軍謝奕之女，叔父則是鼎鼎大名、在「淝水之戰」取勝的謝安。名門之後，嫁給被稱為「書聖」的王羲之的次子王凝之，本是門當戶對，傳為佳話。

晉代王、謝兩族，王是王導，謝是謝安，是朝廷柱石，有所謂「山陰道上桂花初，王謝風流蕩晉書｣，後來沒落，才是「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」

謝道韞之才，最為人樂道的是《世說新語》所載的，在雪花紛飛的日子，一家人圍爐取暖，謝安問「大雪紛飛何所似？｣，兒子謝朗應聲答道：「撒鹽空中差可擬｣，謝道韞接著說：「未若柳絮因風起｣，天然意境，與「撒鹽­」差得遠了。

謝道韞又能談「玄」，這就不簡單。香港 人識談「八卦 」，根本不知「玄」為何物。而謝道韞則嫌丈夫不能談玄，配不起她，聲稱「不意天地之間，乃有王郎｣，不滿之情，溢於言表。其實才女的煩惱，是自尋的，「認真唔化」。王凝之秉性忠厚，做事盡責，「乾淨企理」，官至管一郡軍政大權的會稽內史，一生豐衣足食，絕對是個模範丈夫，不嫁給他，還嫁給誰？

才女配才子，是火星撞地球。才子可遠觀而不可親近，最好敬而遠之。