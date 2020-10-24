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港式茶餐廳

〈香江往事〉潘健生

店面地方不大，裝飾隨意實際，出品多種多樣，顧客、夥計腳步匆匆，食客來去周轉快，營業時間從早到晚，粵語或粵語版的國語吆喝話粗但情切。隨意坐下即有一杯茶擺在你面前，連同筷子，就像在家裡家人開飯時沒有客套一樣，這就是我印象中的港式茶餐廳。

重要的是出品。茶餐廳的出品除了可以從香港人、廣東人口味的角度去說道，更可以從文化的角度去考察。比如最經典也是最為顧客青睞的是西式菠蘿油或豬扒蛋三文治，外加一杯奶茶或鴛鴦；還有雞腿碟頭飯、乾炒牛河、檸茶等。這些出品只有在中西文化共冶一爐、西人粵人共處一地長時間共同生活的環境，才會發明出來並獲大眾喜愛。

在我看來，港式茶餐廳是廣東茶樓和西式咖啡廳的有機結合體，成為香港獨有的飲食文化特色之一。

價錢大眾化，實惠，選擇多，合口味，出品快捷，營養足夠，餐廳布局廣泛，早餐、午飯、晚飯、宵夜全天候服務，這些特點最符合快節奏的港人生活。早餐，來一個菠蘿油加一杯鴛鴦或一碟鹹甜醬汁腸粉加白粥，十分鐘搞定；中午短暫的公休時間，各式人等如約而至，濟濟一堂。除了打工的裝修、地盤工，西裝筆挺打著領帶的寫字樓文員及房屋中介紛至沓來。

天氣悶熱胃口難開，或要一碟咖喱牛腩加一個白飯、一杯凍檸茶；也有要一款三文治加一杯煉奶沖就的奶茶。快速談著各自的故事。熟熟絡絡，忙忙碌碌，經濟與人情，應有盡有。在此我感受到香港人的勤勞積極，思維活躍，開放自由，多少感受到香港社會興旺發達的祕密。

也許我來自市井，不論是住港還是旅港，甚至人處北美，偶爾也要找上一間港式茶餐廳光顧一次，感受茶餐廳的氛圍與出品，它是我的所愛，特別是老式的那類。

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