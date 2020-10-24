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保民而王

〈六合飛翔〉岑逸飛

被稱為「王郎」的王朗，小說中對他的描繪，與史實頗有出入。所以像「雍正皇帝」、「康煕大帝」等電視劇集，歪曲史實，也不用大驚小怪，這是古已有之，問題在於讀者或觀眾，信以為真。今人讀書少，易於被傳媒誤導。

史書上的王朗，據陳壽「三國志」，讀書破萬卷，通曉經學，人人皆知他是博學的儒士，且死後福有攸歸，被魏國謚號成侯，其子王肅同樣是博學鴻儒，子承父學。

「三國志」分「魏書」、「蜀書」、「吳書」，魏、蜀、吳三國，平起平坐，這才叫客觀。但羅貫中的「三國演義」，從一開始講桃園結義，強調的是迂腐的漢室君統，以劉備為漢宗室之後，要高捧諸葛亮的忠義，神化諸葛亮的英明，於是臣事魏國的王朗就成了奸臣，必須醜化他，把他說成是老糊塗，辯論輸給了諸葛亮，被當場氣死。

其實講君統是食古不化的儒家。周武王伐紂，就不必守商的君統。漢高祖劉邦斬白蛇起義，皆因秦的暴政。孟子說：「聞誅一夫紂矣，未聞弒君者也｣；「保民而王」。正統儒家不講君統，只重視人民利益。

東漢至桓、靈之世，宦官釀禍，國亂歲凶，四方擾攘，繼而有黃巾之禍，早應不是劉家天下。西漢時王莽篡漢沒有甚麼不對，他從安漢公到宰衡到假皇帝到真皇帝，不過短短八年，顯然是順應時勢需求。後來他的失敗則因變法改制無方，又遇上大饑荒，人民叛變也屬正常。

當年反王莽的，除了劉秀，還有一個正是叫「王郎 ｣的，如今若查「辭海」，也有「王郎」條，講這個王郎本以卜相為業，後來自稱是漢成帝之子劉子輿，舉兵反王莽，在邯鄲建立基地。結果當然是輸給劉秀。

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