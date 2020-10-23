國家主席習近平南下慶祝深圳特區成立四十周年，第一站到訪潮州。朋友圈瘋傳他出巡的短片，當中見到熟悉的廣濟橋及牌坊街，還有潮州地道美食，此時真希望可以登上高鐵走到家鄉，可惜暫時兩地仍未開通。

領導人出巡地方的選擇是要發放一些重要信息。根據報導，選擇潮州是因為這個城市在歷史文化傳承與保護工作的績效表現不俗。在電視新聞上，見到習主席說潮州人有份「愛拚才會贏」的拚勁，我覺得他是提醒大家即使面對挑戰，必須抱持潮州人的這份精神，迎難而上。

談到深圳的發展，不得不提中電前主席羅蘭士‧嘉道理勳爵和中國 已故領導人鄧小平的高瞻遠矚，兩位早於七○、八○年代，在中國改革開放背景下，預視內地與香港 兩地關係在未來的緊密發展，及低碳能源的長遠潛力。由鄧小平支持、中電作大膽投資的大亞灣核電站由此而生。

位於深圳大鵬鎮的大亞灣核電站一九九四年開始投產，是中國首座使用外國技術和資金建設的大型商用核電站。在籌建期間，派出過百名工程人員遠赴法國和英國的核電廠學習核技術。當時每人的培訓費用相當於一個成年人體重的黃金，受訓人員因而又被稱作「黃金人」。如今大亞灣核電站的產電量八成輸到香港，滿足了香港四分之一的電力需求，為香港減碳 目標扮演重要角色。