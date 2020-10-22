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白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

請相信小孩

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日前談及馴狗師先要教育主人，那麼主人才懂得訓練狗狗。教狗仔和教人仔，其實如出一轍，若爸媽不先改好自己的陋習，孩子是難以教得好的。

有三歲男孩表達能力較弱，說話只能吐出單字，未能說出完整句子，爸媽擔心他參加任何面試時會較為吃虧。有四歲女孩經常尿床，有時一晚會發生兩次，床的中央濕了，她會睡到床尾去，床尾也弄濕了，她又睡回原先位置，爸媽拿她沒辦法。有五歲女孩老是喜歡說謊話，說得天花亂墜，爸媽如何罰她也是徒然……

讓我們先去了解三歲男孩的家庭狀況吧！當爸媽上班後，家裡爺爺嫲嫲和兩位傭工會合力照顧他。用膳時，只要他用手一指：「呀！」便有人會第一時間將他喜愛的雞肉送到面前。玩耍時，當皮球彈到遠處去，他只需叫嚷：「呀—呀！」有人便會搶着趕快把皮球拾回給他。爸媽回來後，就更是皇帝享受，有人溫柔講故事、有人替他輕掃背脊……基本上，小孩毋須說上一句話，生活已挺寫意了。

那個經常尿床的四歲女孩，其實很清楚自己的處境，若果今晚再尿床，她會被人打得相當狠。她就是怕，所以精神特別緊張，愈是緊張，身體就像失了自制能力，糊裡糊塗又尿床了，她知道闖禍了，人就更失控，跌進了惡性循環裡。

至於那位愛說謊話的五歲女孩，不要這麼早就認定她是病態說謊者，既然她從小就說房裡有兩個不知名的姐姐跟她玩，有沒有想過其實她不是說謊話？

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