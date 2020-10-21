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唔知呀，是但啦！

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

玲玲從小到大都是人見人愛的小妹妹，她臉上掛著的笑容親切可人，她對人有禮貌，說話不慍不火，又從來都不會給身邊的人添麻煩；爸媽疼她，朋友也喜歡她。

可是，朋友們卻習慣揶揄她：「玲玲，我哋去食乜嘢好呀？係咪又係『唔知呀，是但啦』呀？」「玲玲，你讀大學會選甚麼主科？唔係又唔知呀？」玲玲卻壓根兒不介意被朋友取笑，她依然是一貫地無所謂，嘰咕笑一輪後回答：「哈哈，咁我真係唔知吖嘛！」

玲玲從小到大都習慣了不會道出自己心裡所想，甚麼問題一律回答：「唔知呀！或是但啦！」其實是一種生存智慧，因為這類答案可確保她不會無辜惹上麻煩，那是最安全的答案，也是玲玲從小在姊姊身上領悟的真理。

姊姊比玲玲年長三歲，兩人性格卻是南轅北轍；姊姊倔強好勝，凡事有自己的強烈意見，不會輕易被馴服。媽媽卻是個固執逞強的人，與姊姊儼如火星撞地球，從早到晚都會吵個不停。妹妹經常目睹姊姊被媽媽整治的慘況，她不想重蹈覆轍，所以從小刻意扮演甚麼都無所謂、一副與世無爭的模樣。

爸媽並沒有察覺妹妹順人意的脾性，背後是隱藏著迫不得已的原因，反而經常稱讚妹妹乖巧聽話，間接強化了玲玲甚麼都不敢拿主意的軟弱性格。

「我想讀心理學、又想讀經濟學，都係唔知讀乜好！」年紀漸長，玲玲總要學懂拿定主意呀！

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