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重訪我的出生地

〈太平山下〉張鳳群
(作者提供)
(作者提供)

照片攝於1971年秋天，是我當時的男朋友阿榮幫我拍的，我站在山村道人行道上，

身後是一幢舊式洋樓。這幢洋樓的地址是：香港跑馬地山村道2號。這個地址，從我懂得記事以來，就常聽父母說，我是在那兒出生的。

1948年初夏，在助產士的幫助下，我在這屋裡誕生了，當時父親是香港執業私人肺科醫生。

1949年中華人民共和國成立，同年12月，父親結束了在香港的業務，帶著我們全家九口（四個哥哥、姊姊和外婆），返回廣州開業。父親認為，新中國會更適合他業務的發展，及孩子們的成長教育。父親在廣州市和平東路擁有一間四層的洋樓，他把一樓作為診所，我們居住在樓上三層。

記得小時候，爸爸的肺科診所病人很多，我們的生活很充裕，但隨著一次次運動對爸爸的限制，可說是王小二過年，一年不如一年。到了1966年文化大革命，對父親更是一次致命的打擊。父母、姊姊被紅衛兵批鬥後遣送回故鄉，我和外婆、哥哥們被趕出居住的洋樓，搬到一間沒有水電的小木屋裡，洋樓被街道服務站占用。當時我是廣州三中高中二年級學生。

1968年，我被下放到農村，面對看不到光明的未來。在1971年夏天，我和男友阿榮成功偷渡到香港。生活安定下來後，阿榮向朋友借了一部相機，到我的出生地拍了這張相片，寄給在故鄉的父母。

望著洋樓緊閉的大門，我不禁想，如果父親不回廣州行醫，我在這幢洋樓裡長大，我的人生又會是如何呢？

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