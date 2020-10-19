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誰是劉郎？

〈六合飛翔〉岑逸飛

古代以檀郎、劉郎、王郎稱呼愛郎。說「檀郎」猶可，因為姓檀的絕少，但劉郎、王郎則成濫用，特別是姓王的，不要輕易說自己是王郎。

李商隱的「劉郎已恨蓬山遠」，這個「劉郎」，可以是劉晨，或劉徹(漢武帝)；辛棄疾的「劉郎才氣」，則是豪放的劉生。但不可不知，劉義慶的《幽明錄》寫劉晨在天台山迷途未遇美女時，是採桃充飢，好像是「桃」做了媒人。天台山的桃源奇境，變成春色無邊。

也因此，在古典文學，「劉郎」一字代表詠桃。王國維的《人間詞話》，引沈伯時《樂府指迷》之言，謂「說桃須用『紅雨』、『劉郎』等字，說柳須用『章台』、『灞岸』等字，說書須用『銀鉤』等字，說淚須用『玉箸』等字，說髮須用『絳雲』等字，說簟須用『湘竹』等字，不可直說破。」

這便是五四新文學反對用典之弊，是封建殘餘，連王國維也禁不住譏諷：「其意欲避鄙俗，而不知轉成塗飾。｣

如今凡姓劉的，有不少自稱或被人呼作劉郎，是否都成情聖？但做不成情聖不要緊，可以做革命志士！孫中山有首悲壯之詩：「半壁東南三楚雄，劉郎死去霸圖空。尚餘遺孽艱難甚，誰與斯人慷慨同。塞上秋風悲戰馬，神州落日泣哀鴻；幾時痛飲黃龍酒，橫覽江流一奠公。｣

詩中的「劉郎」，指的是早年同盟會的骨幹劉道一，年僅24歲便已從容就義。

不過「劉郎」濫用也不好。像《肉蒲團》裡的未央生，被慾火如焚的香雲呼作「劉郎」，《金瓶梅》也出現一個「老劉郎」。自比劉郎最貼切的，莫如劉禹錫，好一句「玄都觀裡桃千樹，都是劉郎去後栽｣、「種桃道士歸何處，前度劉郎今又來｣！

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