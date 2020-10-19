大學課程才剛啟動不久，女生已感到倉皇失措：「死啦！我啲同學個個都好勁㗎，我一定會被比下來。」

我誠意問她為何會有這種感覺，她天真地回答：「佢哋個樣好精靈囉！」

我禁不住嘰咕發笑：「小姐呀，你眼仔碌碌一副精靈聰敏嘅模樣，或者你啲同學同樣會被你嘅氣勢懾住呢！」

「唔係呀，佢哋真係好醒㗎，十分鐘就可以寫完一篇文章㗎嘞！」我好奇反問：「咁你寫到幾多？」她支支吾吾地回答：「咁我都寫咗一篇……不過，我係博大霧亂咁寫㗎咋！」其實我想告訴她，其他同學也可能也是裝腔作勢而已，但我不想跟她展開無止境的爭論。

總括來說，女生想給我證實，她是糊里糊塗靠運氣考進大學的，她恐懼總有一天會露餡給人發現，她是空心老倌、是騙子，壓力大得透不過氣來。其實，這名女生從小至大都是優異生，如今好歹都是英國 著名大學的法律系學生，怎可能單靠運氣就能輕易考進來？

女生有機會是患上Imposter Syndrome（冒名頂替症候群），患者會深感自己不值得獲得目前成就，覺得一切都是單憑運氣，自己根本不符合別人眼中的優秀，更恐懼總有一天會被別人識破自己原來是個幌子。真有趣，調查顯示有三分一成功人士都患有這個徵狀，大學尖子也有不少這類人。

「我已決定比別人提早溫習嘞，惟有將勤補拙啦！」女生堅定地說。虛怯心與好勝心，也許同是孖生兄弟呢！