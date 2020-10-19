每個行業都有可用的工具輔助，以方便工作進行，例如醫生有聽診器，司機有汽車 ，平水員有墨斗，文員有電腦，畫家有畫筆及顏料，全因為工作需要，有了合適的工具工作才可以推行。工具有其必要性，甚至沒有工具就不能工作，正如「工欲善其事，必先利其器」，相信每一個職業工匠都深切體會到工具的重要性。

作為演員，又有甚麼工具呢？驟眼看好似沒甚麼，因為每次演出都有不同角色，到時才知道。

不！正正因為演員要演不同的角色，演員要裝備好自身的三大工具，包括︰身體、聲線和腦筋。

身體用來表達情感，聲線用來傳遞台詞對白，腦筋用來分析劇本、人物性格等等。

特別是舞台劇 ，身體的要求來得比電視電影演員重要，因為媒介不同，電視電影可以用鏡頭引導觀眾的焦點。試想想在電影院 看着只有眼睛的銀幕，超級放大的眼睛眨一眨，眼珠左右移動，觀眾可接收的信息都很強烈。反觀如放在舞台，演員同樣的眨眼，現場觀眾是沒可能感受到，甚至沒法察覺，更不要說坐在劇院最後一排的觀眾，會覺得演員為甚麼一動不動？

所以演員必須訓練身體去表達情感而又不失自然，也要提升體能去應付演出的需求，始終身體是演員的三大工具之一。