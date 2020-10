常常聽到外國人說:「 Too good to be true」,難以置信的大概不是真的。

事實證明大多如此。

很難明白為什麼還有人願意相信這些連小朋友也會質疑的事。最近的一件是山東青島一間貿易公司,賣郵票冊子給民眾,投資 者購買郵票冊子之後,每月可以收到利息,回報率高,不會賠錢;可以選擇期限,三個月、六個月或者一年,到期公司會以原價購回,於是「投資者」白白收利息。

沒有人問公司如何賺錢,而且交了錢,連郵票冊子都沒看到,因為銷售員說讓公司保管不會弄髒,更安全。真的是否Too good to be true。

相信的人還真不少,大部分是中老年人,是所有聽過投資欺騙中最低智的一個。竟然有人把所有存款全部投入,有人還借錢,用信用卡 轉帳去買這些郵冊。

當負責人失縱,有些投資者還不願報案,堅持她會現身,歸還他們的投資和利息。