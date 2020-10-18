北宋蘄州五祖法演禪師以艷詞說禪，一句「頻呼小玉原無事，只要檀郎認得聲｣，從字面上看，目的是只求認得聲音，但詩的含意，不以認聲為足，還要聞聲的人，能體會發聲人體會呼喚小玉之心。

師承法演禪師的圓悟禪師，他的領悟是見到公雞飛上欄杆鼓翅鳴叫，而吟出「少年一段風流事，只許佳人獨自知」。 這種描述心中情懷的禪意，在李商隱的《無題》詩亦常見到。例如這一首：「來是空言去絕蹤，月斜樓上五更鐘。夢為遠別啼難喚，書被催成墨未濃。蠟照半濃金翡翠，麝薰微度繡芙蓉。劉郎已恨蓬山遠，更隔蓬山一萬重。｣

此詩寫有恨好景不來，良緣多阻之意。先寫愛郎有約不來的怨思，癡癡等待到天明，繼而夢中遠別，醒後寄書，燈猶可見，香猶可聞，可惜愛郎不來。

「劉郎已恨蓬山遠」，「劉郎」是誰？一般唐詩的註釋，指劉郎是劉晨，引《幽明錄》：「漢劉晨、阮肇，共入天台山，溪邊有二女子，資質妙絕，遂留半年而歸。｣；另一說指劉郎是漢武帝，他信方士言，派人東至海上，冀遇蓬萊。

前說寫劉郎好色，後說劉郎是開拓邊疆的帝王，沒有愛情韻味。劉郎該是浪漫、豪放、任俠，有如辛棄疾《水龍吟》筆下的劉郎：「楚天千里清秋，水隨天去秋無際。遙岑遠目，獻愁供恨，玉簪螺髻。落日樓頭，斷鴻聲裏，江南遊子。把吳鉤看了，欄杆拍遍，無人會，登臨意。休說鱸魚堪膾，盡西風，季鷹歸未？求田問舍，怕應羞見，劉郎才氣。可惜流年，憂愁風雨，樹猶如此！倩何人喚取，紅巾翠袖，搵英雄淚！｣

好一首述壯志情懷，憂國憂時之詞。這裡指的「劉郎｣是劉生，不知是何代人。