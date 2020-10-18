不少媽媽都不懂得如何教育 男孩。何出此言？女孩天生愛說話，無論是開心、苦惱、氣憤，都會忍不住以言語表達，絕不會憋在心裡。媽媽從小都習慣有話直說、有碗話碗，怎會料到家中男孩會沉默不語，媽媽不時要靠估，才能略懂男孩心裡所想。

那麼爸爸跟兒子是同類，無需跟媽媽一般見識，事事七嘴八舌咕嘰表達，也能心領神會吧？又不一定。不少爸爸和兒子都甚少傾談，因長期缺乏溝通而關係疏離呢！

有爸媽眼中的兒子呆若木雞，跟他說什麼都沒有反應，每天下班回家只會躲在房裡打電動，真擔心他患有抑鬱。沒料到公司同事形容的他，壓根兒卻是另外一個形象——為人友善幽默，經常會逗同事笑，是公司的開心果。他透露回家沉默不語的原因：「我是家中獨子，爸媽都把我看成是命根，什麼事情都會過分緊張，煩死了！所以我已練得一身絕技，不說一句話，臉上零表情。」

又有爸媽眼中的兒子是個乖孩子，但脾氣較為古怪，經常氣鼓鼓像嬲了一村人，有時又會無緣無故發脾氣。有次，向來寡言的兒子突然怒吼：「你哋兩個成日吵架，知唔知好影響我情緒㗎？」爸媽還以為兩口子是在兒子背後吵，沒料到男孩是挑通眼眉啊！

有媽媽狠狠教訓兒子，然後出外搓麻將，卻因忘記帶錢包而折返回家，赫然發現兒子房間傳來砰砰聲，她仔細聽，發現向來任由她罵都不發一言的兒子，正在盡情發洩：「打死你個衰女人，成日罵我……。」