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香港的寮屋

〈香江往事〉肖文
作者與二姊全家合影。（作者提供）
作者與二姊全家合影。（作者提供）

居家避疫近半年無所事事，翻箱倒櫃整理舊物，赫然發現40年前在香港的兩張照片，勾起了我對香港寮屋的居住回憶。

二姊在文化大革命中上山下鄉時，遇見同是下鄉青年的印尼華僑姊夫，他們結婚後帶著兩個小孩移居香港。上個世紀八十年代初，我有幸被批准從湖南老家去香港探親。二姊到羅湖邊檢站接我，並帶我去觀賞燈火璀璨的維多利亞港和摩天大樓後，抱歉地告訴我，從今天起要委屈我住寮屋了。我問什麼是寮屋？二姊說，寮屋就是以鐵皮及木板等搭建而成裝潢簡陋的臨時住所，又叫鐵皮屋、木屋。

隨後，我隨二姊來到牛池灣鄉的寮屋社區；首先看到入口處有一個大牌坊，左右對聯寫著：「牛斗之墟，巍然見滄桑；池終難囿，火中觀鳳凰。」接著轉進了一條又陰暗又潮溼的小巷，撲鼻而來的臭味四處彌漫，頭頂上布滿了亂七八糟的塑膠水管和電線，讓我站直身體都很難。跟著二姊走進一間用木板鐵皮依山坡而建、勉強能放下兩個雙層床的木屋後，二姊說，這就是我們在香港的家。

  我輾轉反側，夜不能寐，凌晨六點便起床走出木屋，才發現整個社區工已經人頭湧湧，熙來攘往。露天街市菜販的叫賣聲、燒味店掛滿令人垂涎欲滴的亮麗燒肉、水果檔的蘋果橘子葡萄、魚檔的水瀉滿地、豬肉檔的磨刀聲、包子店的蒸氣、乾貨店的瑤柱蝦米香味、茶檔的杯觥交錯等等，都讓我感到十分新奇。

住了一段時間後，我才知道，寮屋區居民一般都是草根小市民，家家門戶大開，互相往來探望，閒話家常，守望相助，互幫互諒充滿鄰里人情味。後來政府推出徙置政策，興建公共房屋以安置寮屋居民，二姊一家也搬入將軍澳的安置區。

寮屋經過半個多世紀，已逐漸從香港的地圖上消失，雖然我很遺憾沒有留下寮屋的照片，但我仍然不會忘記在寮屋短期生活的溫馨點滴；何況隨時光遠去的不止是這昔日的街景，更是老香港的風情。

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