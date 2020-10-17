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歌如人生 Helen Reddy

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有些經典歌曲，早已植根於記憶系統中，成為永久記憶的一部分。譬如說，有人高唱：「浪奔」，立即有人會回唱：「浪流」；若然有人唱「I am woman」，相信亦會有人回應：「Hear me roar」呢。主唱名曲「I am woman」的歌星Helen Reddy蒙主寵召了，享年七十八歲。晚年的她患有長期性內分泌疾病和腦退化症，卻無損她一生爭取女權的熱忱，偶爾仍會出席相關活動。若說歌如人生，那麼Helen數之不盡的名曲，正好反映了她豐盛的一生。

早期未認識Helen Reddy這名字，卻被一首歌吸引：「Delta Dawn／What's that flower you have on」Delta Dawn描述一個失心瘋的四十歲女人，天天仍在苦候當年那個騙情的男人。小時候的我給愣住了，嘩！做女人當真要帶眼識人啊！

未幾，同一把雄渾靚聲，又出現了另一首流行曲-「You live your life in the songs you hear／on the rock and roll radio……」咦？咁似我嘅？唱「Angie Baby」的，原來叫Helen Reddy，要牢牢記著這名字了。聽慣了她的名曲「I am woman」，還以為她只有硬朗雄渾的一面吧，其實柔情似水的Helen同樣動人。「That ain't no way to treat a lady／no way to treat your baby／your woman／your friend」這是對三位離婚丈夫的控訴嗎？

「You and Me Against The World」及「You're My World」強烈感覺Helen是為一對子女而唱的。她要勇敢說明，即使是天要塌下來，媽媽仍會永遠守護著你們啊！最後，她就是在子女及孫兒的愛和祝福中，投進主的懷裡。

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