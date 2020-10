歌如人生 Helen Reddy

有些經典歌曲,早已植根於記憶系統中,成為永久記憶的一部分。譬如說,有人高唱:「浪奔」,立即有人會回唱:「浪流」;若然有人唱「I am woman」,相信亦會有人回應:「Hear me roar」呢。主唱名曲「I am woman」的歌星Helen Reddy蒙主寵召了,享年七十八歲。晚年的她患有長期性內分泌疾病和腦退化症,卻無損她一生爭取女權的熱忱,偶爾仍會出席相關活動。若說歌如人生,那麼Helen數之不盡的名曲,正好反映了她豐盛的一生。

早期未認識Helen Reddy這名字,卻被一首歌吸引:「Delta Dawn/What's that flower you have on」Delta Dawn描述一個失心瘋的四十歲女人,天天仍在苦候當年那個騙情的男人。小時候的我給愣住了,嘩!做女人當真要帶眼識人啊!

未幾,同一把雄渾靚聲,又出現了另一首流行曲-「You live your life in the songs you hear/on the rock and roll radio……」咦?咁似我嘅?唱「Angie Baby」的,原來叫Helen Reddy,要牢牢記著這名字了。聽慣了她的名曲「I am woman」,還以為她只有硬朗雄渾的一面吧,其實柔情似水的Helen同樣動人。「That ain't no way to treat a lady/no way to treat your baby/your woman/your friend」這是對三位離婚丈夫的控訴嗎?

「You and Me Against The World」及「You're My World」強烈感覺Helen是為一對子女而唱的。她要勇敢說明,即使是天要塌下來,媽媽仍會永遠守護著你們啊!最後,她就是在子女及孫兒的愛和祝福中,投進主的懷裡。