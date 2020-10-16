這天，爸爸、媽媽、嫲嫲和姑姐組成了團隊，緊緊伴隨著五歲半男童，整裝待戰！

考題剛傳過來了，天呀！要立即為男童拍三條片，限時一句鐘，快！快！快！媽媽聲音顫抖，努力強忍著內心的恐慌，務求於最短最快的時間裡，指導兒子達至最佳表現。

嫲嫲和姑姐見她緊張得結結巴巴，忍不住在旁發表意見，一時間屋裡七嘴八舌的異常嘈吵。不曉得爸爸是強裝鎮定，或是壓力爆煲，他乾脆離開戰場，跑到陽台獨自坐下來。那麼，小孩又如何？向來活躍的男童，這天顯得出奇的平靜，視綫卻是不安地四處游移。

其中一條片是四幅圖講故事，不稀奇吧！給你三幅圖畫，第四幅是空白的，然後請小朋友運用思考力，將四幅圖串連，描述成一個完整的故事來，這類考題已沿用了數十年了。不同之處，是於疫情 肆虐中，大部分小學都改為網上拍片呢！

好不容易錄影完第一take，精靈的小孩卻突然指出：「媽，這兩幅圖畫的女孩是穿不同衣服的，應該不是同一人呀！」天呀！大人團隊旋即改故事以應對…還有五分鐘是死線了，快傳過去呀！世事往往弄人，偏偏就於最緊急關頭hang機，死線已過，兒子考入名校小一的希望泡湯了，媽媽的淚如泉湧般流下…。

世事卻又峰迴路轉，半小時後，該校傳來信息，可讓他們再傳短片呢，媽媽即破涕為笑。

這段日子，媽媽臉上長了壓力瘡、爸爸背脊無故刺痛、嫲嫲耳水不平衡發作、姑姐說話高八度，小孩晚上竟然尿床…小孩共報考了二十間小學，噩夢才是剛剛開始呢！