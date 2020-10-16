作者與妹妹在邵氏影城「聚英鏢局」前留影。（圖：作者提供）

一九六七年，工作處的總主計師雷先生，是溫文儒雅的謙謙君子，很受大家敬愛；他曾任職於邵氏公司，與舊同事關係良好，時常往來。

一天閒聊中知道我和其他同事沒有去過影城，便答應聯絡好後帶大家一起去參觀。 有機會去開眼界，我當然興匆匆地帶了小妹，在約好的那天跟著雷先生入邵氏影城。

邵氏影城在西貢清水灣，有六十五萬英尺的影城雄霸了整個山頭，共有十二座攝影 棚，外面有布景用的小城鎮，十幾間房屋，有吊橋、城牆堡壘及街道、小溪應有盡有。 招待人員帶大家稍為轉了一下，停在一個攝影棚前說，這個劇塲正在拍攝「金燕子」，我們可以進去觀賞，但千萬不要講話，因為是即場錄音錄影。

「金燕子」由當時因演大醉俠崛起的鄭佩佩主演，男主角是王羽和羅維，都是當紅的明星，於是便進入站在一邊看。只見鄭佩佩、王羽和羅維等著拍對話的一幕，打燈光的技術人員和攝影師們弄了好久才拍好，可是導演 不喜歡，他們又重拍了幾次才滿意叫停。我們站得腿都酸了，趁著換位空擋，我們便快快離開。

見過此一幕才知道做明星演員實在不容易，一個鏡頭就花了這麼久，可想而知拍攝成一部電影 的時間人力物力是多麼大的工程。做影迷的只需買張票，便可安然在戲院欣賞享受電影，真超值一樂也。

臨走前，趕緊和妹妹在「聚英鏢局」前留影，紀念到此一遊。