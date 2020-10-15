10月1日國慶日兼中秋佳節，難得一連四日假期，因為疫情 只能留在香港 消費。天公作美，適宜郊遊，所以上山下海的人潮到處可見，餐廳食肆銷情興旺，老闆們也笑逐顏開。我選擇了代表香港特色的賽馬活動，希望沾沾喜氣，掃走今年的鬱悶。

本應人山人海的沙田馬場，因為限聚令及社交距離 的措施，偌大的場地只容許2000人入場，在廂房內每枱限制四位，沒有了馬匹衝刺時的馬迷叫囂聲音，也沒有一團人拉頭馬的熱鬧氣氛，有點怪怪的感覺，惟有自我製造興奮，盡情投入每場賽事。

畢竟跑馬是香港的象徵，一句「馬照跑」，令馬會堅持到底，即使在7月29日政府公布全日限制堂食，馬會只能提供一樽水，也堅持舉辦每一場賽事，因為賽馬有重大的社會功能，是香港的生活指標之一。

和朋友談天說地，邊享受美食邊下注，度過寫意的下午，還有些微進帳，慶幸沒有幫馬會「打工」。返家途中，忽然記起自己把現金券放在馬簿內，沒有帶走，即時打電話到馬會尋找協助，將自己到過的地方、時間及大概銀碼向服務人員交代了，心想必定大海撈針，就當做了一場善事吧。

怎料馬場服務人員好快已找到失物，還很細心地向我解釋取回現金券的手續，他們的效率和貼心服務令我感動不已。這次失而復得的經驗，令我更加死心塌地支持香港賽馬會。