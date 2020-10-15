抗疫劇「在一起」向醫護致敬

J2近日播出陸劇「在一起」，劇集以防控疫情 為主題，真人真事，用戲劇形式記錄內地抗擊新冠病毒的過程，全劇共20集，分為10個單元，每個單元分別由著名編劇和導演 主創，參與演員多達數百人，包括人氣演員︰張靜初、雷佳音、倪妮、楊洋、黃景瑜、李小冉、陸毅、靳東、鄧倫、董潔、沈月、馮紹峰、孫儷等等。演平民百姓是叫不出名字的演員，亦因此更為真實。

內地於今年1月24日（年廿九）爆發新冠病毒，國家廣電總局於2月25日牽頭籌組該劇，所以很多場面都在當時搶拍了，真實感強，加上有國家廣電總局支持，能拍到很多令人熱血沸騰的大場面。製作時間短，但超認真，其中一個單元「方艙」，劇組於五天內搭建了武漢首家方艙的一比一實景。

劇集向醫護人員致敬，但拍得很人性化，不膠。看到醫護也有害怕的時候，但他們為了抗疫留在醫院長期作戰，他們家人如何的憂慮和痛心。疫情爆發之初，醫藥、防疫裝備、病床均不足，但沒人埋怨或跳船，大家在物資短缺下，齊心合力用盡方法去救人，充滿人情味。

從劇集，更可看到內地科技的進步，汽車上已裝有探測途人的體溫探測器，即時知道該途人是否發燒，亦可看到醫療系統日趨完善。內地由初時不知道是甚麼病毒到控制病情，由封城 到今天人民可在內地四出旅遊，是個典範，值得全世界借鏡。