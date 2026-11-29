AI摘要 文章摘要整理： 張偉峰因流言起疑，帶女兒做親子鑑定後證實非親生，離婚後情感一路失落；同時余建華回到診所，又遇上一名似曾相識的女人。

可養到五歲，風言風語越來越多，說這個孩子長得一點也不像張偉峰。還有人說，看見張偉峰他老婆跑到隔壁縣去跟人開房。聽得多了，他也開始有點懷疑。最後找了個機會，帶著孩子去省城做了親子 鑑定。結果出來，青天霹靂，閨女果然不是他的。他氣沖沖地回來，揪住老婆就一頓打。

離婚以後，也沒有再找到合適的。教輔行業競爭對手越來越多，生意越來越不好做，他也沒心思只好好哄著一個女的。跟他有關係的都是些露水情緣，不做數的。一年接一年的，他也成了風流老光棍了。

「說起來，咱仨都是在女人的事上栽了跟頭，不過最倒楣的還是勝利。我上學那會還經常抄他作業，他還老給我講題。如果不是遇到那個呂夢雲……哎，算了，不說了。」

他一路把余建華送回了診所。兩人一進門，都發現氣氛有點不對。趙芳音臉上的表情怪怪的，一見余建華進門，就趕緊說：「余大夫，有人找你。人家等你半天了。」

余建華順著她揚起來的下巴看去，一個女人正在他的視線裡慢慢地站起來。

「小華，你好。」那女人笑笑，「你還記得我嗎？」

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那女人沒走，馬勝利也在三天後搬到了診所的樓上。一時之間，二樓原本空著的兩個房間，都有了主兒。

那幾天趙芳音的臉色很難看，上班的時候也吊著臉，打掃衛生的時候也罵罵咧咧的。余建華知道她心裡不痛快，不為別的，本來她自己一個人住在二樓，廁所和水房都只供她一個人用。現在平白無故多了兩個人，生活自然變得沒有以前方便。

余建華笑著給趙芳音陪禮，說：「姊，委屈你了。」（六）