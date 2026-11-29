AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭接受英姐再借的10萬，決心偷渡美國求生；她雖對過程記憶模糊，卻始終記得要活著抵達、還清對英姐的欠債。

這如果十萬塊可以買到，她願意的。這世間除了殘酷和冷漠，還是有真情的，雖然極少。英姐詳細了解了桑海蘭的打算，雖然冒險，似乎還是值得一試。但她還是勸了勸桑海蘭：「我可以再給你十萬塊，但你不一定要偷渡 。你可以用這錢做小生意……」

桑海蘭眼裡的堅定，逼退了英姐後面的言語。英姐默默拿了錢，只說了「珍重」二字。那兩個字說得很輕，可落在桑海蘭心裡卻重得很。她接過錢的時候手在抖，厚厚的一大捆，用橡皮筋紮著。她在外面套了兩層塑料袋，再塞進布包抱著，那是她的未來和希望。在那個騰飛的年代，大家的日子都是翻天覆地的變化，只是有人上天了、有人落地了，有人在天堂和地獄間來回晃蕩。

關於偷渡的往事，桑海蘭記憶斷片了。她知道自己是先到墨西哥 ，然後走線進入美國德州 ，卻記不起任何具體細節。後來碰到同道中人，說起格蘭德河的蚊蟲、毒辣的太陽，還有突然傾盆的熱帶雨。有人說河邊的蚊子成群結隊，一巴掌拍下去滿手是血，晚上睡覺要把全身裹得嚴嚴實實，只留兩個鼻孔出氣。有人說太陽曬得人頭皮發疼，走著、走著就有人倒下去。旁邊的人扶起來灌幾口水，接著走。有人說雨說來就來，前一刻還晴著，下一刻就澆得人睜不開眼。

桑海蘭的腦海是一片空白。這些她肯定是經歷過的，卻沒有任何記憶。因為當時的她只有一個念頭，她要活著到達美國。她一定要還英姐的錢，她不能帶著世界上唯一對她真好的人的債離開，她不能讓英姐感到失望和傷心。她太懂這種感覺，周華貴不是給了她這些嗎？（一二）