AI摘要 文章摘要整理： 柔棠與柔桑邊吃早點邊散步，談到母親不會用電子支付、養狗過度寵愛，以及家人間對母親行為的看法，最後也提到市政公園景致宜人。

柔棠一邊吃，一邊笑著，「媽只會用現金。」

柔桑吃了一口餛飩，嚥下去才說：「她只是不會用這些電子支付軟件。」

「她會什麼？什麼都不學，不過，」一絲不滿飛進柔棠的眼睛裡，「她根本也學不會。都是棣棣慣的！把她慣成這樣，他倒是不管了，只會隔著萬里，電話指揮我做這做那！」

吃完早點，兩個人往柔棠說的公園走去。公園很美，綠樹成蔭，林間小道四通八達。只是，無論走到哪裡，柔棠都會提到小狗：「那時候我帶著小狗……」說起來小狗，柔棠的聲音就變得很溫柔，又摻著寵溺，偶爾會聲音暗沉一下：「我們就是不會餵，給牠養得太胖了！做安樂的醫生說了一句話，愛太多了，小狗子承受不住。我這兩天也想，什麼事，即便再好，也不能過。過了，就成壞事了。」

柔桑看著前方，低聲說道：「所謂矯枉過正吧。其實，也不是對寵物，人也一樣。金魚的故事聽說過吧？」

柔棠看著腳下的步道，「知道！當年爸爸就是，一件事接著一件事，沒完沒了，現在又是媽！」

柔桑飛快看了一眼柔棠，「我理解。所以，對媽，她的不合理要求，我們可以忽略，讓她經歷過幾次，她就明白不是所有的要求都是對的。」

「媽就完全是跟她姑媽，還有牛老大學的！我現在討厭死牛老大了！」柔棠恨聲說。

柔桑笑了，「她姑媽早已經死了，牛老大那裡她也不怎麼去了，說你反對她跟他們聯繫。」

柔棠微微怔了怔，「她跟你說的？」

柔桑點點頭，「媽不傻，她知道輕重。」

柔桑環視了公園一圈，讚嘆道：「這公園真漂亮！現在的市政做得真好！」（九）