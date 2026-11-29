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AI摘要 文章摘要整理： 本篇以三個人物描寫放下執念的過程：小波在失落中慢慢恢復平靜，分析師在世界空白後卸下工作焦慮，阿豪則在接受無法理解後第一次感到自由。

他走到附近的街口，站在那裡，看車來車往。城市沒有給他任何回答，但也沒有阻止他站著。

有一天，下了很小的雨。小波走進一個幾乎沒有人注意的迷你公園。那裡有幾棵樹，不高，好像很隨便地種在那裡，就為了說明這算是一個公園。

他坐在長椅上，椅子是濕的，他沒有在意。地上有一些枯葉，被踩過很多次，已經碎了，混在土裡，看不出原來的形狀。

小波看了一會兒地上變成不知道是什麼的圖案，想到自己以前好像經常扮演被期待的角色。被放在某個位置上，等著長成什麼、變成什麼，被收成、被拿走、被改造、被使用。

現在那些期待已經不在了，但他還在這裡。這個念頭沒有讓他覺得舒服一點，也沒有讓他覺得更難過。

晚上回家的時候，他沒有開燈。屋子裡很暗，但他知道東西在哪裡。

他坐下來，沒有拿手機，也沒有想要查什麼。他發現自己已經很久沒有試著證明任何事情了。

有時候，小波會幫樓下的便利商店看一下櫃檯。不是工作，只是店員臨時離開時，他剛好在那裡。

他學會怎麼找錢，也學會怎麼不急著回應客人的抱怨。

有人跟他說話，他就聽。沒有人說話，他也不覺得需要填補。

冬天來的時候，城市變得很乾。

有一天清晨，小波走到那個小公園，發現草地上結了一層薄霜。霜不多，只在很低的地方停著，太陽出來後，很快化掉了。

他站在原地，忽然注意到，自己沒有停在最壞的那一天。

他站在一個新的位置上，一個他以前不會停下來看的地方。

他想起那些失去的錢、離開的人、沒有實現的計畫。它們彷彿走了，又彷彿沒有消失，但它們沒有把他扣住。

悲傷做完它該做的事，自己也靜靜走了，留下小波，但不是在原地。

小波轉身離開公園，沒再回來。

8 世界末日的股市

分析師呆坐在螢幕前很久了，他不知道是自己沒動，還是股市沒動，也不知道自己到底還在不在。有一瞬間，他以為自己還坐在股市大廳裡，其實他已經在家工作很久了。

他再刷新一次，仔細盯著屏幕，曲線並沒有出現。

剛剛彷彿還有一條直線，現在甚至不是直線，而是什麼都沒有。

他突然不敢眨眼，怕自己錯過什麼，或者連「沒有」都會消失。

「難道那一天真的來臨了？」分析師發現自己並不焦慮，因為他早就期盼著那一天的來臨。

「太好了！」他跳了起來，覺得身體無比的輕。每天都不想工作的他，終於沒有了工作的理由。

分析師走到窗前，想看看世界上還有沒有人。他拉開窗簾，外面一片空白。

他又走回來，電腦也懶得關，倒在床上，想先睡一覺再說。

然後他發現也不需要睡覺了，因為睡覺是為了繼續工作。工作是為了有地方睡覺，睡覺其實是為了做夢。

人類的夢是唯一的泡沫。夢醒了，價格、指數、模型與假設，全都回到他們虛無的來處。

泡沫破了，好安靜。

不需要故事，沒有任何劇情。

「那我怎麼還在這裡？」分析師說完又笑了。

「什麼這裡、那裡的，哈哈哈！」整個宇宙在他的笑聲中迴響，然後逐漸回到安靜。

世界變得很透明，最後一個分析師，很快沒有了身體的重量。

9 為什麼

「為什麼？」

阿豪很久沒有回答過這個問題了。不是他不想回答，而是他沒法理解這個問題。

他獨處的時候，從來不想這個問題。問題很少出現，一出現就和答案消失在同一處。

要是有人非要阿豪回答，阿豪會說：「答案就在問題裡，你自己去翻。」

阿豪想起小時候有好多書要看。身邊總有那麼多書，家裡的、圖書館的、學校的。

有一本書叫《一萬個為什麼》，他一翻開這本書，就覺得下了雨似的。每一個「為什麼」都像斗大的雨滴打下來，使他很想撐把傘擋住。

但他還是讀完了那本書，不是因為有趣，也不是因為興趣，就是聽說書裡面寫的是知識，吸取了就能有某種好處，甚至有必要的用處。雖然他也不知道有什麼好處、什麼是好處、用處又在哪裡。

就這樣，阿豪看了很多書，記住了很多內容。越記越多，然後終於開始忘記內容，越忘越快。

幾十年後，阿豪發現那些書還在賣，但是他已經連「為什麼」都不想問了。逐漸，連「為什麼」這個詞都想不到了。

阿豪從小就覺得世界無法理解，但他試圖去理解，理解得很辛苦。

有一天，他終於接受了這種不理解，才發現世界不需要他的理解，他也不需要一個他理解不了的世界。

這一天，他第一次感到自由。（下）