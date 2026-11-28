AI摘要 文章摘要整理： 余建華在王家吃飯後，答應將診所樓上的空屋收拾出來給馬勝利住，張偉峰則坦言是小舅推動此事，並一路送他回診所。

「今天呢，主要就是想跟你商量一下這事，可沒有逼你硬要答應的意思啊。」

余建華點點頭。在一旁的王太太說：「先吃飯、先吃飯。」說完就一個勁地給余建華碗裡夾菜。

吃人嘴短，再加上派出所所長開口，余建華也不能不同意。這件事就這麼定下來了。

診所所在的小二樓是余老爺子還在時蓋起來的。樓下是門面房，樓上有四間屋。其中一間是雜物間，還有一間是趙芳音在住，剩下的兩間已經空了很久。張偉峰說，他明天就找兩人去把那兩間屋子都收拾出來，也算是感謝老朋友在這件事上這麼爽快。

吃完飯，給老太太拔了針，余建華離開了王家。出門的時候，張偉峰非要開車送他。一坐進車裡，張偉峰就先開口：「對不起啊，華子，這事還真不是我提出來的。我小舅他估計早就盯上你家那房了，只是拿我當幌子，我也是今天被他叫過去的。不過馬勝利現在也是他的工作任務，如果轄區內的刑滿釋放人員沒有安置好，再出什麼亂子，他可是要負責任的。」張偉峰嘆了口氣，「說起來，勝利也是怪可憐的，當年的高材生，現在連個住的地方都沒有，整天跟大蔥和土豆打交道。要不說找女人這件事，真的能決定人的命運。遇到個好女人，全家跟著享福，遇到個不好的，真的要倒八輩子血霉……」

他帶著一股氣發動車子，一路向余建華的診所駛去。張偉峰大學畢業以後，在顏城上了幾年的班，後來回到慕縣，貸款開了一家英語培訓學校，招了幾個師範大學英語系畢業的學生當老師，後來其中一個成了他的老婆。婚後第二年，老婆生了女兒，張偉峰愛得不行。（五）