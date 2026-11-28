AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭一面沉溺於與周華貴的溫馨舊憶，一面堅稱要借錢走線去美國打黑工還債，英姐雖明白非法出境風險極大，仍感受到她求生的決心。

周華貴除了逃跑這件事，其餘的記憶依然溫馨。那些一起守消夜攤的夜晚，他給她遞過來的一碗熱湯，湯面上漂著幾片蔥花，他會把碗沿擦乾淨了才遞給她。冬天裡把她冰涼的手，揣進自己口袋的動作，他的口袋裡總有一股菸味和體溫混在一起的味道。收攤後兩個人推著車，走在空蕩蕩的街上，他哼著不成調的歌，有時候是流行曲，有時候是自己瞎編的詞，她都記得清清楚楚。那些記憶像刀子，可她寧願被割著，也不肯丟掉。

英姐默默地看著她，不知怎麼回覆合適。女人一旦戀愛腦，砒霜都會覺得是補藥。桑海蘭把自己的想法一股腦倒出來，她要去美國。她去那裡打工，還英姐的錢。

她說這些話時，眼睛亮得嚇人，像是已經看見了那條路。手在空中比劃著，語速快得英姐幾乎插不上嘴。

英姐有些難以置信地看著桑海蘭，她在辦孩子留學的事情，出國的具體事宜她清楚得很。身分合法出去，生活都很辛苦，非法的艱辛用腳趾頭都想得出來。更何況非法的出都出不去。那些蛇頭的手段、那些半路被丟下的人、那些到了地方又被扣住的事情，英姐聽得多了。

「你再借我十萬塊，和以前的二十萬，我保證雙倍六十萬還給你！」桑海蘭情緒激動，述說著她的計畫，聲音都有些發顫。手在空中比劃著，像是要把那個遙遠的數字抓在手裡。

她說她打聽過了，走線的行情、蛇頭的價錢，到了那邊打黑工一個月能掙多少。她算得清清楚楚，連每天吃多少錢都算好了。英姐一聲不吭，她不是在權衡利弊，這種只有幾句空頭諾言的借款，根本不靠譜，她看到的是桑海蘭活下去的鬥志。（一一）