AI摘要 文章摘要整理： 母親因陪同外出而疲憊不堪，兄妹商量週末掃墓後探望行動不便的大叔，柔桑也跟著柔棠去吃早點並學會微信錢包付款。

回到家，母親洗漱了一下就躺在沙發上，聽柔棠和柔桑說話。「星期六去給爸爸燒紙。早上先去買紙錢，然後再去。燒完紙去一趟大叔家，當初爸爸一家人從南方來到這裡，現在只剩下大叔一個老人了，總是要去看看的！而且，現在大叔已經出不了門了。」

柔桑很吃驚，「大叔臥床不起了？」

「已經不出門了，又不願意坐輪椅，說上下台階不方便。」

母親閉著眼睛，不一會兒微微發出鼾聲。柔桑笑了一下，「今天老太太累壞了！」柔棠撇一下嘴：「去之前我就想，她一定會走不動，可不是就走不動了！可是，不讓她去，她只會更生氣。反正，左右都不能讓她滿意。」

第二天早起醒來，柔棠說帶柔桑去吃早點，然後在附近轉轉，「這附近有一個小區自己的公園，建得非常好，園林設計得很漂亮。以前我總帶小狗在那裡走一大圈，然後回家，要不就來看看媽，再回去。」

柔桑聽了，問：「媽可以去嗎？」

柔棠搖搖頭，「她可走不了，她現在能走的範圍就是他們小區。昨天晚上你也看到了，不過是去吃個晚飯，來回也沒有走多少路，她就已經累得不開心了！」

柔桑轉身走到母親臥室門口，母親也醒了，不過坐在床上，不打算下地的意思。

「媽，柔棠說我們出去吃早點，然後在附近轉轉。」

母親平靜地看著柔桑，「你們去吧。」

「你要我們給你帶一點什麼嗎？」

母親眼珠子轉轉，「不用了，冰箱裡吃的很多。」

如柔棠所言，早點鋪子是典型的中國式早餐鋪，柔桑用微信錢包付了錢，「從前天我第一次用微信錢包付錢成功，我就會用了！真是方便極了！」（八）