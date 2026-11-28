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AI摘要 文章摘要整理： 本段以多個人物片段描寫現代人的焦慮、失落與自我修復：有人從追逐清單學會放下，有人在藥房自動化中體會沉默，也有人在憂鬱與貧困裡緩慢崩解。

笑聲裡，他忽然覺得自己好像漏了什麼。那天晚上，他打開筆記本，寫下第一條：去一次遠方。

清單越寫越長，越寫越多頁。學一門新語言、換工作、愛得轟轟烈烈、看歌劇、爬高山、留下些什麼能被記住的事。

但是，清單變厚了，他的日子卻變窄了。

每一個完成不了的項目，都像提醒他正在落後。

焦慮來得無聲，憂鬱隨之而來，他開始害怕時間、害怕死亡、害怕「來不及」。

直到有一天，他疲憊地坐在桌前，拿起筆，把幾條清單上的項目劃掉。不是完成，而是放下。劃掉後，他鬆了一口氣。清單變短了，心卻變輕了。

日子一天天過去，清單越來越短，最後只剩下一行字：快樂。

他盯著那行字很久，忽然笑了。

他把整頁撕下，丟進垃圾桶。

他什麼都沒做，卻什麼都完成了。

5 藥房奇想

羅傑站在藥房的隊伍中，等著替母親領藥。隊伍很長，他索性觀察前方的人們如何與櫃檯後的藥師互動，打發時間。

最近這間藥房進行了不少更新。店內多了讓顧客自行輸入資料的觸控螢幕，還有全新的藥品分配與分類機器。

工作人員一邊教大家如何使用觸控螢幕，有時卻還是得改用口頭詢問資料。

「請問您的生日是？」藥師問道。

「1928年2月5日。」一個聲音回答。

羅傑轉頭看向那位報出自己生日的男子。他看起來一點都不老──反而很「新」。羅傑對自己用「新」，而不是「年輕」這個詞，忍不住微微一笑。

他看著那名男子領了藥離開，心想：他走路的速度，大概比我二十歲時還快吧！

二十歲的羅傑身體脆弱、情緒低落。

站在緩慢挪動的隊伍中，羅傑的思緒開始飛舞。

如果有人說，自己的生日是1890年呢？那1780年呢？他們會來領什麼藥？也許，他們反而是來送東西的。」

我們的身分證，不該全都寫著一樣的資料嗎？同一個地址、同一個年齡？數字，其實很多餘。」

就在羅傑自得其樂時，輪到他站上櫃檯了。他有取藥的條碼，因此不需要對藥師多說任何一句話。

沉默。

對了，一切又回到了沉默。

每一次所謂的更新和進步，似乎都是為了讓我們回到沉默。

新的觸控螢幕、新的機器、新的藥物，新的移動方式、新的宅家方式，新的方法讓聲音只屬於自己──例如戴上耳機，或把世界的噪音隔絕在外──例如塞上耳塞。

沉默。

沉默，才是交流的開始。

6 曼菲爾的案件

曼菲爾是個年輕人，卻始終覺得自己從未擁有過青春。

他活在一片深不見底的黑暗裡，那黑暗沒有形狀，也沒有出口，而他不知道該如何驅散它。

他住在低窪的心裡，住在一口沒有回聲的井底。

對他來說，「憂鬱」不是一種情緒，而是一種信仰──對匱乏的忠誠、對幸福的戒備。他相信痛苦有它的尊嚴，誰離開了它，誰就是叛徒。

於是，當他看見那些曾與他一同下沉，卻又浮出水面的人時，他感到被出賣。

你怎麼可以背叛我們的痛？那句話沒有說出口，卻在胸腔裡膨脹，像雷雨前的低氣壓。

仇恨在他心中翻滾，假裝自己是正義，假裝自己是在為某種被遺棄的真理復仇。

接著，曼菲爾變得無比冷酷，對周遭的一切、對自己。

他把每一次自責都包裝成清醒，把每一次拒絕溫柔都稱為誠實。他把能夠感受善意的自己完全封死在心底，彷彿只要封得夠緊，就能保住痛苦的純度。

但殘酷只是痛苦的掩飾。

施加痛苦不會麻木痛苦，只會滋養它。

每一次傷害，都讓痛苦長得更肥碩，直到它不再需要敵人，只剩下自己對自己的撕咬。

於是，痛苦開始吞噬自己。它失去了方向、失去了對象，在自己轉出的漩渦裡崩塌、耗盡，像火焰把最後的氧氣燒光。

曼菲爾卻還沒有發現。

7 霜後

小波住在一個破舊的小公寓。

他之前不住在這裡。他住在一個高檔的樓裡，窗外看得到河，晚上看得到河面的光影。

他那時候很忙，忙著賺錢、忙著做決定、忙著被稱讚，忙著繼續這種生活。

後來錢沒有了。不是一下子，而是一段時間內慢慢不見的。小波記得每一個數字消失的順序，但現在已經沒有什麼意義。

妻子離開的那天很安靜。她收拾得很快，沒有帶走太多東西。她說的話不多，也沒有特別大的聲音。她只是說：累了。

門關上的時候，小波坐在沙發上，沒有動。

現在的小波住的地方，電梯經常壞、樓梯有霉味，也有一些別人留下來的聲音，腳步、咳嗽、情緒。

他每天還是會出門。不是為了工作，只是因為在屋裡坐久了，感覺時間變得更慢。（中）