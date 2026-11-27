AI摘要 文章摘要整理： 余建華到王副所長家後，才知道這場飯局是為了替刑滿出獄的馬勝利找住處，眾人也希望他能給對方重新立足的機會。

果不其然，余建華一進門，就看到張偉峰正繫著圍裙，在廚房裡幫忙。張偉峰的媽是王副所長的表姊，但張偉峰一般沒事，也不會輕易去打擾他這位表舅。余建華的心裡七上八下，一時間還真想不明白，這到底鬧的是哪一齣。

給老太太掛上點滴，老太太睡下後，王所長就過來拍他的肩膀，非要讓他去喝點茶。路過餐廳的時候，桌上已經擺滿了菜，王所長就順勢邀請他吃飯。王太太，還有張偉峰也都笑臉盈盈地招呼他坐下。

沒想到竟然是為了馬勝利的事。馬勝利刑滿釋放。回歸社會，是屬於當地派出所需要嚴格管控的人員。因為他在監獄裡學了做飯的手藝，所以現在出來了，街道給介紹到了一家飯館裡工作。

「餐廳的經理說他幹得挺好，勤勞話少，手藝也挺好。就是住的地方吧，現在有點問題。」王所長說，「本來給他安排在員工宿舍裡，八人一間。可後來宿舍裡的人發現他進過監獄，就不樂意了。找到餐廳老闆說，如果馬勝利不搬出去，那他們就集體辭職不幹了。經理找到街道反映情況，街道又找到我們，希望我們能幫忙解決一下這個問題。」

王所長說完，看了一眼張偉峰。張偉峰趕緊識相地接話：「華子，我記得你家診所的樓上，不是還有幾間空房嗎？你看能不能租一間給勝利？」

說完又趕緊加上一句：「我當擔保人。」

「不至於不至於，」王所長在一旁說，「要擔保也輪不到你。」又轉過頭跟余建華說，「小峰跟我說了，說你們仨小的時候關係特別好。他走錯了路，也接受了法律的懲罰了，那咱們就要秉持著懲前毖後、治病救人的精神，要再給他一條路走，不能讓他過不下去，你說對不對？」（四）