AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭因欠債與人生困境幾近崩潰，曾想以安眠藥自盡，卻因愧對英姐而退縮；英姐則表示不追討20萬並勸她重新開始，但她仍拒絕放下過去。

海風吹得她頭髮亂飛，她站了整整一夜，直到天邊泛白。早起鍛鍊的人從她身邊跑過，奇怪地看了她一眼，她才收回腳。

她還想過吞安眠藥，藥片倒在手心裡，白花花的一小捧，端著水杯坐了很久。最後她把藥片一顆、一顆撿回瓶子裡，擰緊蓋子放回抽屜。手抖得蓋子擰了好幾次才擰上。

總在最後的關口，她又退縮了。不是怕死，而是她覺得這樣對不住英姐。

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英姐正在給兒女辦去英國讀書的事情，她自己還打算去陪讀，也根本不打算要回那二十萬塊，給的時候就預料了各種後果的發生。英姐那人，做事從來都是想清楚了才伸手的，她借錢給桑海蘭時就說過：「這錢你什麼時候有，什麼時候還，沒有就當我沒借過。」英姐說得輕描淡寫，像是隨手遞出去一件衣服。所以桑海蘭找到她說到那二十萬塊時，她輕聲打斷說不著急。

桑海蘭憋住淚水，抬起頭盯著英姐，「我還不了，根本還不了。以前我以為周華貴會跟我一起還的，那錢都是用他身上的。可是他跑了，我沒有還的能力，繼續守著消夜攤也沒有用。錢還沒在手上捂熱，那個受傷的同事又會來要。」她說得又急又快，像是怕自己一停下來，就再也開不了口。聲音到最後都啞了，眼眶紅得嚇人。

英姐聽得一愣一愣的，人性之惡，總是會顛覆認知。她嘆了一口氣：「找份工作或者回我這上班，忘掉這所有的一切重新開始！」英姐說這話時語氣溫和，帶著一種長輩式的包容，可桑海蘭聽得出來，那裡面有心疼，也有無奈。

「我不要！」桑海蘭說得很堅決，她要加倍還英姐的錢，她也不要忘掉過去。（一○）