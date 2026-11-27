彼岸煙火（一○）
桑海蘭因欠債與人生困境幾近崩潰，曾想以安眠藥自盡，卻因愧對英姐而退縮；英姐則表示不追討20萬並勸她重新開始，但她仍拒絕放下過去。
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桑海蘭因欠債與人生困境幾近崩潰，曾想以安眠藥自盡，卻因愧對英姐而退縮；英姐則表示不追討20萬並勸她重新開始，但她仍拒絕放下過去。
海風吹得她頭髮亂飛，她站了整整一夜，直到天邊泛白。早起鍛鍊的人從她身邊跑過，奇怪地看了她一眼，她才收回腳。
她還想過吞安眠藥，藥片倒在手心裡，白花花的一小捧，端著水杯坐了很久。最後她把藥片一顆、一顆撿回瓶子裡，擰緊蓋子放回抽屜。手抖得蓋子擰了好幾次才擰上。
總在最後的關口，她又退縮了。不是怕死，而是她覺得這樣對不住英姐。
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英姐正在給兒女辦去英國讀書的事情，她自己還打算去陪讀，也根本不打算要回那二十萬塊，給的時候就預料了各種後果的發生。英姐那人，做事從來都是想清楚了才伸手的，她借錢給桑海蘭時就說過：「這錢你什麼時候有，什麼時候還，沒有就當我沒借過。」英姐說得輕描淡寫，像是隨手遞出去一件衣服。所以桑海蘭找到她說到那二十萬塊時，她輕聲打斷說不著急。
桑海蘭憋住淚水，抬起頭盯著英姐，「我還不了，根本還不了。以前我以為周華貴會跟我一起還的，那錢都是用他身上的。可是他跑了，我沒有還的能力，繼續守著消夜攤也沒有用。錢還沒在手上捂熱，那個受傷的同事又會來要。」她說得又急又快，像是怕自己一停下來，就再也開不了口。聲音到最後都啞了，眼眶紅得嚇人。
英姐聽得一愣一愣的，人性之惡，總是會顛覆認知。她嘆了一口氣：「找份工作或者回我這上班，忘掉這所有的一切重新開始！」英姐說這話時語氣溫和，帶著一種長輩式的包容，可桑海蘭聽得出來，那裡面有心疼，也有無奈。
「我不要！」桑海蘭說得很堅決，她要加倍還英姐的錢，她也不要忘掉過去。（一○）
她被欠債、失去依靠與前途無望的處境逼到崩潰，曾把安眠藥倒在手心準備結束生命，最後又把藥放回瓶中，顯示她已接近絕境。 她說自己不是怕死，而是覺得這樣會對不住英姐；正是這份愧疚與受恩於人的心情，讓她在最危險時刻仍保留一線退路。 英姐表示這筆20萬原本就沒打算急著討回，並勸她找工作或回來上班重新開始；但桑海蘭堅決不要，只想加倍還錢，也不想抹去過去。
精華 FAQ
她被欠債、失去依靠與前途無望的處境逼到崩潰，曾把安眠藥倒在手心準備結束生命，最後又把藥放回瓶中，顯示她已接近絕境。
她說自己不是怕死，而是覺得這樣會對不住英姐；正是這份愧疚與受恩於人的心情，讓她在最危險時刻仍保留一線退路。
英姐表示這筆20萬原本就沒打算急著討回，並勸她找工作或回來上班重新開始；但桑海蘭堅決不要，只想加倍還錢，也不想抹去過去。
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