AI摘要 文章摘要整理： 柔桑陪母親與姊姊搭公交到商場吃晚飯，途中感受到餐館生意冷清，也談及外賣盛行與就業艱難，最後三人愉快合影分享家人近況。

「坐公交車。你的老年證帶了嗎？」母親在自己隨身的小包裡翻了翻，「帶了。」

「那我們就出發吧？也快六點了，到那裡剛好吃飯。」

商場裡人挺多，吃飯的人卻不是很多，很多飯館的上座率都不高。「以前這個時間，所有的飯館都人滿為患。現在你看，沒有幾桌是有人的！」

柔桑確實很吃驚，「我回來之前看過一些視頻，說如今在外面吃飯的人很少。還以為是為了流量，沒想到是真的！」

「工作都找不到，怎麼有錢吃飯店！不過，叫外賣的倒是挺多。你看，那些急忙趕路的，十有八九是外賣員。」

柔桑有些困惑，「叫外賣和吃飯店有什麼不同嗎？」

「外賣更便宜。現在每個餐館都做外賣。」

走進餐廳剛坐下，母親說要上廁所，柔棠對柔桑說：「你帶媽去，我看看點什麼菜。」

柔桑帶著母親在商場轉了半圈，都沒有看見衛生間。母親有一點走不動了，柔桑卻看見了衛生間的標示。她不放心，看著母親，「媽，你先在這裡站著不要走，我過去看看，是不是衛生間。如果是，你再過去。」

柔桑走回來，「這一次真是洗手間，你走得動吧？」

「走不動也要走啊！」母親的語氣裡帶著一絲埋怨。

回到餐廳，柔棠已經點好了菜。等上菜的時候，柔桑拿出手機，母女三個人對著手機拍了幾張相片。柔桑先是在自己家的群裡發了兩張，收到弟弟的回覆：「要是我也在就齊了！」

柔棠寫了一句：「下次你回來，我也帶你來這家吃！」

柔桑又給楚望傳過去兩張，寫了一句：「我和我姊帶我媽來吃飯。」楚望很快就回覆了一個點讚。

母女三人吃了一個很不錯的晚飯。（七）