圖／123RF

AI摘要 文章摘要整理： 全文以書信、寓言與回憶串連，談關係的結束、時間與感情的錯位，以及人物在誠實、靠岸與自我選擇中的醒悟。

1 回信

她坐在電腦前，回信寫得很短。

「請不要再聯絡我了。」

字間沒有任何猶豫，像是在一扇早已關閉卻仍舊有人來敲的門上，貼了一張告示。

回信之後，又來了一封她不準備回覆的信。內容對她來說只是散亂，只突出一句「時間沖淡感情」。

「時間沖淡感情？」

她反覆讀著，覺得那句話站不住腳。

時間就是感情。感情與時間一樣虛幻，沒有形體，卻讓人誤以為可以保存、可以計算。

愛是愛，情是情。愛不是感情，感情也不是感情。

人們說時間不好過，是假設自己還有時間。說時間寶貴，是相信時間能帶來價值。

抓住時間不放，是想延續自己，彷彿只要有更多時間，就能證明自己來過，甚至荒謬到用死亡來證明生活本身。

多少人曾經以感情為理由，把自己夾在夢與夢之間，在從來沒有存在過的上一分鐘，和永遠不會到來的下一分鐘之間徘徊，以為徘徊能重寫一個叫做「現在」的故事。

可是現在不是故事。現在，也早已過去了。

時間只是感情的舞台。時間無法增進感情，也不會沖淡感情。感情本來就是影子，只是在時間這個舞台上短暫飄過。

時間過了、舞台拆了、影子散了，戲也演完了。乾乾淨淨，不留痕跡。

她想起了一些事情，不是誰對誰的投入、不是靠近或疏離，而是一種更早、更深的東西──在感情之前、在時間之外。

感情只是個人的故事，但生命不是靠感情推動的。

一種無限巨大的力量靜靜運行著，無須被命名，也無須被記住，卻一直照看著所有人。

信又來了，她不再相信收信者的存在，也不用再回覆了。

2 建議

大寶在看書，看見小寶走過來，跟他說：「這是一個關於城堡的故事。」

小寶看看大寶，又看看書，發現書頁上有一個城堡的插圖。走近細看，插圖裡有一個人在城堡外面徘徊。

大寶接著說：「無論這個人怎麼嘗試，都無法進入城堡。」

小寶歪了歪頭，沉默了一會兒，然後說：「那他為什麼一定要進去？」

大寶沒有回答，他也不知道。

「城堡在哪裡？」小寶問。

「故事裡。」大寶冒了一滴冷汗。

「那走出故事就好了嘛！」小寶說完，一蹦一跳地就走了。

大寶手裡拿著看了一半的書，沉默了很久，不知道是否繼續讀下去。

3 父親的湖邊祕密

午後的霧氣裡，湖水像一面被反覆擦拭的鏡子，怎麼擦都是模糊的。

小光走到了碼頭邊搭船的地方，心裡湧上一陣莫名的熟悉感。

小光八歲那年，母親把他叫到廚房，聲音弱得幾乎聽不見。

「你爸爸走了。」她說，「他死了。」

小光不明白「走了」是什麼意思，也不明白怎麼昨天還在家，突然就「死了」，「死了」又是什麼意思。

他不愛問問題，更不喜歡回答問題，連頭都懶得點。等母親說完，馬上就跑了。

沒幾天，家裡又有了一個男人，穿著整齊、說話得體，叫他「孩子」。母親說，那是他的「新爸爸」。小光點點頭，又馬上跑了。

長大後，小光開始旅行，像是替童年的空白找出口。

某個清晨，他來到一個以湖著名的小鎮。

木棧道吱吱作響，遊客在陽光下排隊。一個男人戴著舊草帽、叼著菸斗，笑著招呼人群：「蒸汽船要開啦！」

小光愣住了。那張臉非常熟悉，那是每天晚上陪著自己入睡的圖案。

「叔叔，」小光走近，聲音顫了一下，「你……」

男人看了他一眼，眼睛亮起來。

「小光。」他說，彷彿這個名字一直被他帶在身上，「你長高了。」

那天，小光坐上蒸汽船。父親──他終於敢在心裡這樣叫──把故事講得東倒西歪，笑話一個接一個，連汽笛都像在配合節奏。

他說自己一直在湖上，單身，從未結婚。說起那段往事，只輕描淡寫：「我早知道你母親不會讓我停留太久，知道有個人遲早要回來。我像風，她卻害怕飛翔。」

夜色降臨，他們在碼頭吃便宜的魚湯。父親給他介紹湯裡面的每一種魚，笑說：「這麼多種魚在同一碗湯裡，煮熟了不吵架。」

父親說，社會要名分、家庭要外表；誠實，常常沒有位置。

「但湖不在乎。」他笑著對小光說，默默看著他，彷彿渴望又相信他能理解。

小光擁抱了父親，腦子很安靜、心裡很暖和。他還是一個不愛問問題，更不愛回答問題的孩子。

小光發現，關係可以被稱呼包裹、形式可以遮風擋雨，但是唯有誠實，會讓人真正靠岸。

今天，他第一次感到靠岸。

4 待辦清單

他原本沒有待辦清單。

「那是一張別人告訴他，人生該有的清單。」

某天，午休時同事們聊起「死前一定要做的事」，有人要坐熱氣球、有人要跳傘、有人要環遊世界、有人要買房子、有人要買墳地。（上）