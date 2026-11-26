AI摘要 文章摘要整理： 本文以寒冷機場的送別場景串起回憶與告別，寫出人物間的情感牽連、生活困境，以及主角為求平靜而決定徹底離開。

寒冷的凌晨街上，沒有人。機場路邊的樓灰濛濛的，四處都是積雪，只有高速公路是黑色的，蜿蜒如蛇。高速兩旁的樹上裝飾著電燈泡，星星點點的光亮。樹上纏著塑料花，鮮艷得不合時宜。塑料花永不凋零，真的花兒與真的人生一樣，會凋零得七零八落。這世界沒有不朽。當記憶消失，所有的一切都會消失，我記憶中的你們也就不存在了。正如你們記憶中的我。

我想起小泉，葬禮以後再沒有見過他。想起他說剛來這座城市吃了不少苦，冬天時出租房漏了，將他們倆一夜凍冰。如今終於好起來，但對生活還有期待，還在努力。

努力什麼呢？我問。

努力生小孩。孟衛東說，他們一直沒有小孩。我說讓小菲換一個工作，天天做人流不積德。

我們下了車，孟衛東低聲說：我就送你到這兒了。我沒說話，生怕她們聽到會傷心。我擁抱了他一下，他冰冷的黑色大衣。我推著他的後背，讓他和孟麗娜告別。然後他走了，我們三個人進了機場大廳。

我開始脫衣服、脫鞋，還給知更。穿上自己的鞋，我就要走了。我最早飛，我進入了排隊程序。孟麗娜和知更在鐵柵欄外望著我。我很尷尬，我向她們笑一笑。

當我轉過身去，就聽孟麗娜說：你就要走了，也不看看我們，白眼狼。她那樣說時很隨意的樣子，好像開玩笑一樣。但我知道她是真心的。這世界上沒有開玩笑，所有的玩笑都是真心話。

我什麼也沒有說。我只想盡快離開這裡，離開這座城市。在這個危險的地方、充滿變數的地方，我知道，只有離開才能讓大家平靜下來，全身離開。我別無選擇，唯一的選擇是永不回頭。（全文完）