AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭原以為能和周華貴靠擺攤攢錢開店，卻在他受傷後被其捲走積蓄消失，只能獨自面對債務、羞辱與絕望，甚至多次萌生輕生念頭。

有時候遇上難纏的客人，周華貴總是陪著笑臉說：「再給您炒一份。」轉過身來悄悄衝她擠擠眼。收攤之後，兩個人推著那輛吱呀作響的三輪車往回走，路燈把影子拉得長長的。周華貴有時候會突然從口袋裡掏出一顆糖，剝了紙塞進她嘴裡，說今天生意好，應該賺了幾百塊。她就笑，笑得眼睛彎起來，覺得這日子有奔頭。

桑海蘭早就想好，等攢夠了錢，就租個小門面，不用再風裡來雨裡去。牆上刷得白白的，擺幾張桌子，掛一塊招牌，招牌上寫什麼她都想好了。再往後，生個孩子，孩子跟著他們在店裡跑，日子總會一天比一天好。

周華貴受傷之後，自己更是不離不棄，咬牙堅持扛著，賣了房子還跑去問英姐借錢。雖然沒指望周華貴感恩圖報一輩子，可怎麼也不應該這樣悄無聲息地離開，留給她一堆亂攤子。

周華貴不聲不響，消失得無影無蹤，連一句交代的話都沒有留下。電話打不通，出租屋裡他的東西也搬得乾乾淨淨，衣服、鞋子，那個他用了好幾年的舊皮包，全都不見了，像是這個人從來沒有存在過一樣。

床頭櫃上還放著他喝了一半的礦泉水瓶，瓶壁上凝著水珠。桑海蘭盯著那個瓶子看了很久，覺得整個屋子都空得發慌，連自己的呼吸聲都聽得清清楚楚。她把屋子翻了一遍又一遍，抽屜拉開又關上，櫃子底下也看了，連一張紙條都沒找到。

等那次受傷的同事老婆找上門要錢時，桑海蘭才相信周華貴是跑了，帶著他們所有的錢，留給她欠英姐的債。同事老婆站在消夜攤前，語氣又急又衝，說家裡等著錢開鍋，周華貴不能這樣對他們一家不管不顧。

周圍的顧客紛紛側目，有人放下筷子看熱鬧、有人低聲議論。桑海蘭臉上火辣辣的，手裡攥著鍋鏟，半天說不出一句話來。她翻遍了口袋，又把收銀的鐵盒子倒出來數了一遍，零零碎碎的票子湊在一起，全遞了過去。

同事老婆看著她數錢的樣子，眼神從急切變成失望，收下錢，臨走丟下一句「你也是個苦命人」。桑海蘭蹲在攤子後面，把臉埋在膝蓋上，肩膀抖了半天，卻一滴眼淚都沒掉出來。

桑海蘭想過各種尋死的方法，都具體實施過。她在深夜收攤後獨自坐在出租屋裡，盯著那把切菜的刀看過很久，刀刃在燈下泛著冷光。她伸手摸了摸刀鋒，指腹上立刻留下一道白印，再用力一點就是一道口子，可她卻下不了手。她也曾在深圳灣徘徊到天明，看著海水一波一波拍著岸。腳下的石頭濕滑，再往前一步，就是另一個世界。（九）