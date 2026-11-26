AI摘要 文章摘要整理： 柔桑辦好手機後，與柔棠先回家取衣物，再步行前往母親家，途中互留電話並商量晚上一起去大悅城用餐。

他取出一個芯片放進手機，把手機遞給柔桑，「姊，好了！我給您打一個電話，看能不能接聽。」

年輕人拿出自己的手機，摁了一串號碼。柔桑的舊手機響了，「姊，您的業務辦好了！」

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柔棠一邊發動車子，一邊說：「我要先回家取兩件衣服，再去媽那裡。」

很快到了柔棠家。柔桑換了拖鞋，走到客廳，看見沙發邊擺著小狗的餐具，書架上也還有幾袋小狗食品。她沒有說什麼，只走到窗下，往外看著。「你們小區住的都是醫院的員工嗎？」

「只有一部分。雖然說是我們醫院的小區，有很多住戶都不是醫院的職工，不過我們這棟樓基本上都是醫院的。」

來到樓下，柔棠看著柔桑，「我就不開車了，媽他們小區沒有停車位，你能走吧？」

柔桑很乾脆，「當然！」

柔棠笑了，突然又想起來什麼，「對了，你給媽打個電話，告訴她這是你的手機號碼，她打這個手機就找到你。」

柔桑拿出舊手機，遲疑了一下，「媽的手機號碼是多少？」

柔棠拍了一下額頭，旋即念了一個號碼，電話通了：「媽，這是我的手機號。我要是不在家，你就打這個電話……我現在柔棠家，馬上就回去了……等下見！」

放下手機看著柔棠，「現在都是微信 電話，手機號很少記得住！」

柔棠家離母親家並不遠，走路也不過二十分鐘，姊妹兩個一邊走，一邊聊著。母親不在家，柔棠略攢了眉，「媽一定在樓下呢！」

柔桑笑笑，「現在是大家出來聊天的時候。」

「你給媽打個電話，告訴她我們回來了。晚上去大悅城吃飯，問她去不去？」

很快母親就回來了，看著她們，「怎麼去？」（六）