圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 趙芳音在余家多年陪伴余宇新長大，對余建華暗生情愫時，余宇新的親生母親卻突然上門，讓她原本模糊的期待與診所中的關係瞬間生變。

其實她後來又跟了一個男的，那人找她就是為了生孩子，可好幾年肚子都沒有動靜。去醫院一查，大夫說受上次大月份小產的影響，以後想要懷孕怕是難了，於是她又被甩了。

在那之後，她也漸漸打消掉了想要再找個男人生孩子的念頭。每天就是專心來診所上班，給病人打針、打掃診所衛生、換洗病床上的髒床單。

她自己沒孩子，但是很喜歡余宇新，余宇新是余老爺子去世前兩年出生的。孩子媽長啥樣趙芳音沒見過，只記得那段日子，診所裡的氣氛很糟，余建華和余老爺子幾乎不怎麼說話。趙芳音也不敢貿然開口打聽，只能從隻言片語和兩人的神色裡，努力拼湊出故事的原貌。

在趙芳音的理解裡，余建華應該是去外地旅遊散心，結果就在異鄉遇見了一個漂亮姑娘。浪漫的夏天，美麗的海邊，就催生出了一段故事。後來女孩子發現懷孕，找到了余建華。可他還小，沒有能力結婚、沒有能力養孩子，也拿不出女孩要的打胎費。

最後還是余老爺子出面，說婚不能結，孩子也不能打掉。雙方立下字據，孩子出生後，由余家全權撫養，與女方再無半點關係。余老爺子為此折進去了一大筆錢。

也許就是因為心裡壓著這件沉甸甸的心事，孩子剛過兩歲生日的一個早上，老爺子一起床，就一聲不響地栽倒在地。心肌梗塞，走得很快。

老爺子下葬的那天，趙芳音也去了。她腫著眼睛站在一旁，看著抱著余宇新神情呆滯的余建華，心裡生出無限的憐憫。

憐憫中生出母愛，她用慈愛的眼光陪伴著余宇新一天天長大，心裡竟開始滋生出某種幻想，也許，也許他們三個可以成為一家三口。反正她從心底裡喜歡余宇新這個孩子，從他還是小娃娃開始，就每年都給他織毛衣、毛褲。

至於余建華，她一開始沒有什麼特別的感覺，但是一旦有了這個念頭，心思也就跟著往上靠攏了。只是她不知道，余建華心裡到底是怎麼想的。

「你就不打算再找一個？」趙芳音問過余建華，「新新明年就該上高中了，再過三年就要去上大學了，你也算熬出頭了。就沒考慮點個人問題？」

余建華什麼也沒說，只是笑著搖搖頭。

趙芳音識趣地沒再追問，她心裡大概有了個譜。余建華沒看上自己，但又不想說狠話斷了後路。他也許也是想再等等看，看生活還能賜予他什麼。又或者，他的心裡壓根還沒忘了孩子媽。可這麼多年過去了，人家應該早就嫁人了。再說了，那個海邊的夏天再刻骨銘心，也是好久好久之前的事了。從那天到現在的這些年裡，自己可是幾乎天天都待在他的身邊的。

這就是命，自己就是命不好。書上說，要不以物喜、不以己悲。可她就是沒法做到。

趙芳音望著外面灰濛濛的街景，嘆出一口氣。

這時有人掀簾子進來，是個女的，畫著妝，大冷天的，上面是短羽絨服，下面穿著毛呢短褲，腳上蹬著過了膝蓋的高跟皮靴子，露出來一截穿著黑絲襪的大腿，看起來精神頭挺好。

趙芳音站起來問：「是看病還是買藥？」

那女的笑了笑，四處打量了一下，然後問：「余建華在嗎？」

「這會沒在。」趙芳音說。

「去哪兒了？」女人問，口氣不算客氣。

「余大夫出診了，過會才回來。」又指了指靠牆的椅子，「你先坐。」

女人順勢坐下。坐了一會兒，又覺得無聊，隨手拿起櫃檯上的雜誌就翻了起來。趙芳音假裝掃地，實則在轉著圈地觀察那女人，越看她就越覺得眼熟，心裡就越加發毛。那臉型、那眼睛、那下巴，不等余建華回來，趙芳音就認清了那女人的身分。

她應該是余宇新的親媽。

3

余建華出診的地方是街道派出所王所長的家。王所長有位上了年紀的老母親，前些日子剛出院，還需要掛一些丹參保養一下。平常都是趙芳音去給打針、測血壓，可今天人家專門打電話過來，點名叫余建華辛苦跑一趟，應該是除了打針以外，還有別的事要說。（三）