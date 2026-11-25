AI摘要 文章摘要整理： 孟衛東在母親喪後仍忙著打電話，家中沉悶壓抑；清晨眾人依習俗送行，卻在對死亡原因的追問中，感受到家庭關係與失落的重量。

後來知更給孟衛東打電話，問他幾點到家。他一拖再拖，就是不說什麼時候。我說我來吧。我走出包房，站在走廊，除了我們這一間，飯店已經沒有客人了。有個服務員在收拾殘局，他很瘦小，臉上帶著倦容和睡意，他很不高興地瞟了我一眼。

我轉過身，盡量壓低聲音。我覺得我是在求他，希望他早點回來，我們明早就走了。

回到家，孟衛東已經回來了。進了門，大家沒有交談。孟衛東在打電話，從昨夜開始，他一直都在打電話，給他的各種朋友打電話。

他的房間煙霧繚繞。我在他一邊抽菸，一邊在煙霧中眨眼睛的形象中，看到父親。我好像又回到父親的年代。我能做什麼呢？從我很小的時候，我就知道在這樣的環境中，唯一的選擇就是逃跑。

遠方是多麼好。

第二天飛機很早，知更留下來。天還黑著，知更就起來，煮了幾個餃子 。他們依然遵循著老傳統，上車餃子下車麵，但大家都無心吃飯。

昨夜我睡在母親的護理床上，孟麗娜和知更睡在雙人床上，她們都打呼。我聽到她們都睡著了，半夜孟麗娜起過一次夜，她是扶著牆一點點挪到衛生間的。我也起過夜，看見敬儒睡在客廳的沙發上，紅布閃著光，客廳有些陰鬱。母親不在了。

你知道媽是怎麼死的嗎？孟麗娜問我。

不是心臟病嗎？我說。

那是孟衛東的說法。孟麗娜說，其實是肺炎。媽感冒三天，低燒。第四天不燒了，因為她沒力氣發燒了。他都沒給媽媽看病。

我上次回來，媽對我說，她能活到九十四歲。現在她只活到九十二歲，她少活了兩年。

我們清晨三點從家裡出發，到機場去。（二六）