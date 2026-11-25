AI摘要 文章摘要整理： 本章寫周華貴與桑海蘭在苦難後仍堅持相守，周華貴照舊做工維生；另一線則描寫桑迪身陷牢房，回望多年辛勞與人生困境。

英姐的話對又不對，周華貴和桑海蘭如被暴風雨連根拔出的幼苗小樹，在倒下枯死的軀幹上長出來細細的嫩芽。

周華貴恢復得不錯，同事也可以出院了。夜市的攤點依然在擺，洗牆的活，周華貴依然接著幹。雖然桑海蘭膽顫心驚的，屢屢勸他算了，但他的理論是：「我還不信我會那麼倒楣！」

周華貴不信命，猶如桑海蘭不信命一樣，所以父母家人的反對、英姐的勸說，桑海蘭義無反顧地還是留在了周華貴的身邊。他們那時都認為，這會是他們人生中最大的劫難，他們熬過去後就是藍藍的天。篤信也沒有錯，至少過程是開心的，結果好與壞也只是因人而異。桑海蘭沒有預料的是，命運似乎把她釘在苦難柱上似的。

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黑女人突然迸發出巨大的聲音，彷彿汽車喇叭，又像動物在絕望中的嚎叫。響聲不是按正常速度平穩收尾，而是高潮處戛然而止。桑迪詫異中以為平息了，卻又倏地高昂地從天而降下一聲。

桑迪嚇得連著幾個激靈，思緒頓時給扯了回來，她惶惶然轉過頭來，驚恐地看著黑女人。黑女人四仰八叉地躺著，嘴巴張得老開，伴著那恐怖的聲音，並沒有其他動作。桑迪反應過來，這些聲響應該是黑女人的鼾聲。

她嘆了一口氣，用手扶著牆，慢慢站起身，牢房外走廊昏暗灰黃的燈光黯淡地照耀著。

桑迪突然想：這個燈或許見證了最多像黑女人那樣的，也像自己這樣的。聽說交了一萬美金的保釋金，就可以出去的，桑迪已經委託打電話給朋友了，至今沒有回音，應該是不想保釋自己。想到這裡，桑迪心底湧起一陣悲哀。三十歲的年紀，打工近十五年，不能說賺錢無數，只是辛辛苦苦這麼多年，自己的帳戶上居然一萬美金的保釋金都拿不出。這麼多年的辛苦終究是付諸東流了。

桑海蘭之前以為，她那麼死心塌地跟著周華貴，怎麼也會有個不離不棄的未來。消夜攤的爐火燒得旺，紅藍的火苗舔著鍋底，油煙嗆得人睜不開眼，鐵鍋裡的油星子濺出來，落在手背上就是一個紅點。她甩甩手，從來不喊疼。

她站在周華貴身邊，遞盤子、收錢、招呼客人，忙得腳不沾地，額頭上的汗擦了又冒出來。圍裙上沾滿了油漬和醬汁的顏色，洗都洗不掉。

有熟客開玩笑說，他們兩口子真能幹，她低頭笑，不否認，心裡暖烘烘的。周華貴在灶前顛勺，火苗騰起來老高。他扭頭衝她喊一聲「遞個盤子」，她就小跑著遞過去，兩個人配合得像是排練過無數遍。（八）