故鄉，他鄉（五）
柔棠陪柔桑到電信營業廳辦新號碼，過程中也談到胡奎喜因小狗離世而情緒受影響，最後順利完成選號與辦卡。
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柔棠陪柔桑到電信營業廳辦新號碼，過程中也談到胡奎喜因小狗離世而情緒受影響，最後順利完成選號與辦卡。
柔棠有些吃驚，「他給你打電話了？等下給柔桑辦好手機號，我先回家一趟，拿幾件衣服。小狗子安樂了，他也哭。」
姊妹坐到車裡，柔棠才開口：「其實，胡奎喜心理上對小狗的依賴，比我還來得重。這個結果，他也挺自責的。」
柔棠專心開車，嘴上沒停：「他每次躁鬱症犯病的時候，小狗都是一個很大的撫慰。」
兩個人剛走進電信營業廳，立刻有工作人員過來，柔棠告訴那年輕女子要開通一個號碼。
「請您稍微等一下，前邊有一個客人。」
柔棠拉著柔桑在一邊的沙發上坐下來。排在她們前邊的人終於辦好了，柔棠坐到櫃檯前，「我要辦一個手機號。」
櫃檯後邊坐著一個圓圓臉的年輕人，拿起一個平板電腦遞給柔棠，「姊，請你對著鏡頭，按照提示做。」柔棠左邊轉轉頭，再右邊轉轉頭，又張張嘴。年輕人一邊看著電腦，一邊點點頭，「沒問題了。你們有可用的手機嗎？」
柔桑從背包裡拿出那只舊蘋果手機遞過去，「這是十幾年前買的，可以嗎？」
年輕人接過手機看了看，「沒問題，現在可以選套餐了。」
柔棠看著柔桑，「你也就這二十幾天，不用選太複雜的。」兩個人同時指了指最上面的套餐，「好，現在可以選號了，這裡有──」年輕人手中的鼠標滑動著，「這幾個號碼，任意一個都行。」
柔棠拉著柔桑，「你來看，哪個比較好？」
柔桑瞇著眼睛，從上往下掃了一遍，指著一個說：「這個吧。」柔棠看了一下，「我不太喜歡7。」柔桑愣了一下，又指了一個，「這個呢？」柔棠仔細看了一下，「這個不錯。」
年輕人點點頭，「好，我去拿卡。」很快拿著一個盒子回來。（五）
因為她認為胡奎喜對小狗有很強的心理依賴，小狗不只是寵物，更是在他躁鬱症發作時重要的撫慰來源，所以小狗離世後他會特別自責和難過。 她們是要替柔桑辦理一個新的手機號碼。流程中先完成身份核驗，再確認可用手機與套餐，接著由柔桑挑選號碼，最後等待工作人員取卡。 柔桑先挑了一個號碼，但柔棠不喜歡其中含有7的組合，於是又改選另一個。兩人達成共識後，年輕工作人員便去拿手機卡，準備後續開通。
精華 FAQ
因為她認為胡奎喜對小狗有很強的心理依賴，小狗不只是寵物，更是在他躁鬱症發作時重要的撫慰來源，所以小狗離世後他會特別自責和難過。
她們是要替柔桑辦理一個新的手機號碼。流程中先完成身份核驗，再確認可用手機與套餐，接著由柔桑挑選號碼，最後等待工作人員取卡。
柔桑先挑了一個號碼，但柔棠不喜歡其中含有7的組合，於是又改選另一個。兩人達成共識後，年輕工作人員便去拿手機卡，準備後續開通。
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