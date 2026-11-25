AI摘要 文章摘要整理： 柔棠陪柔桑到電信營業廳辦新號碼，過程中也談到胡奎喜因小狗離世而情緒受影響，最後順利完成選號與辦卡。

柔棠有些吃驚，「他給你打電話了？等下給柔桑辦好手機號，我先回家一趟，拿幾件衣服。小狗子安樂了，他也哭。」

姊妹坐到車裡，柔棠才開口：「其實，胡奎喜心理上對小狗的依賴，比我還來得重。這個結果，他也挺自責的。」

柔棠專心開車，嘴上沒停：「他每次躁鬱症犯病的時候，小狗都是一個很大的撫慰。」

兩個人剛走進電信營業廳，立刻有工作人員過來，柔棠告訴那年輕女子要開通一個號碼。

「請您稍微等一下，前邊有一個客人。」

柔棠拉著柔桑在一邊的沙發上坐下來。排在她們前邊的人終於辦好了，柔棠坐到櫃檯前，「我要辦一個手機號。」

櫃檯後邊坐著一個圓圓臉的年輕人，拿起一個平板電腦遞給柔棠，「姊，請你對著鏡頭，按照提示做。」柔棠左邊轉轉頭，再右邊轉轉頭，又張張嘴。年輕人一邊看著電腦，一邊點點頭，「沒問題了。你們有可用的手機嗎？」

柔桑從背包裡拿出那只舊蘋果手機遞過去，「這是十幾年前買的，可以嗎？」

年輕人接過手機看了看，「沒問題，現在可以選套餐了。」

柔棠看著柔桑，「你也就這二十幾天，不用選太複雜的。」兩個人同時指了指最上面的套餐，「好，現在可以選號了，這裡有──」年輕人手中的鼠標滑動著，「這幾個號碼，任意一個都行。」

柔棠拉著柔桑，「你來看，哪個比較好？」

柔桑瞇著眼睛，從上往下掃了一遍，指著一個說：「這個吧。」柔棠看了一下，「我不太喜歡7。」柔桑愣了一下，又指了一個，「這個呢？」柔棠仔細看了一下，「這個不錯。」

年輕人點點頭，「好，我去拿卡。」很快拿著一個盒子回來。（五）