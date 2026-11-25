圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 馬勝利對呂夢雲執迷不悟，最終因求愛遭拒而失手殺人入獄；余建華回家後又聽見趙芳音訴說命運坎坷，兩段往事交織出沉重的人生感傷。

張偉峰問過馬勝利，就算呂夢雲長得不錯、就算一中裡的女生不夠好看，可等到上了大學以後，什麼樣的女生沒有，為啥就非得喜歡呂夢雲？可帶著笑的馬勝利只是說：我就是喜歡她。

果真，上了大學以後，馬勝利心裡還是惦記著呂夢雲，每個月有不少錢都花在打長途電話上。張偉峰跟他聊起外語學校的漂亮女生，他也只是笑笑。

寒假裡，張偉峰和他一起喝酒，又聊到這事，問他：你到底是乍想的？

馬勝利說他對呂夢雲是認真的，有長遠打算的那一種。

什麼長遠打算？你準備怎麼打算？你一個名牌大學的畢業生，你會娶一個開小吃店的文盲？

呂夢雲初中沒畢業就輟學了，拿到的最高文憑是小學畢業。比起馬勝利自然是差了一大截，可「文盲」兩個字還是有點過了。

馬勝利果然生氣了，他站起來就要跟張偉峰動手，互相推搡了一番後，不歡而散。

也不知道是不是要故意證明什麼給張偉峰看，本打算大學畢業才跟呂夢雲明說的馬勝利，在那個放寒假的晚上喝了點酒，去找了呂夢雲。

後來報上登出來的內容是，醉酒的馬勝利跟呂夢雲求愛，遭拒後想要霸王硬上弓，可呂夢雲不停反抗。馬勝利怕她的驚叫會招來旁人，就失手殺害了她。呂夢雲死於機械性窒息。

薔薇街上的有些人還不太明白這個專業術語的意思，偷偷打聽，交換意見。有人說，就是掐死，兩手卡住脖子，不撒手，一直到人死。又有人說，也有可能是拿繩子勒死，或者用枕頭或者什麼別的給捂死。神情嚴肅地連說帶比劃，像是在進行什麼學術討論。

後來馬勝利因為故意殺人罪被判了無期。因為在獄中表現良好，減刑到了二十年。

有人說他運氣好，沒判死刑。但在大好年華犯下最大的錯，人生最好的時光都在牢裡度過了。

往事像是一記重拳，砸得余建華嘆了口氣。他給自己點了一支菸，抽完，然後在暗暗的夜裡走回家。

余宇新已經睡了，桌子上有一張需要家長簽字的卷子。余建華拿起來看了一下，八十九分，還行。他簽了字，然後關燈睡覺。

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診所早上十點才開門，最主要的原因就是余建華總是睡得很晚，不管多早躺下，都是後半夜才能睡著。診所不大。除了他這個大夫，還有一個護士趙芳音。趙芳音大他兩歲，從余老爺子還在的時候，就一直在診所幹，余老爺子走的時候，她哭得比余建華還傷心。

她總是說余老爺子是自己的恩人。她的事，慕縣的不少人都知道。她不是本地人，

當年是跟人私奔才來的慕縣。為了跟那個男人在一起，她逃掉了老家那邊已經訂下的親事。男方家找不到她，帶著人浩浩蕩蕩跑到她娘家討還彩禮，外帶打砸罵街。因為這個，娘家人跟她徹底決裂。

來慕縣不到一年，有天半夜，下著瓢潑大雨，懷孕五個月的她說想吃烤紅薯，男人披上衣服出去給她找，結果一晚上沒回來。到了第二天拂曉，才被人發現倒在了路邊，血和腦漿跟著雨水流得到處都是。衣服口袋裡還揣著一個烤紅薯。

警方發了協查通告，可最終還是沒能找到那個肇事逃逸的司機。她傷心欲絕，早產，孩子太小，沒活成。娘家回不去，還有兩月房租就要到期，慕縣怕也是待不下去了。

這個時候，余老爺子找到了她，說自己的診所還缺一個護士，問她願不願意去上班。之前她感冒發燒去診所掛吊針的時候提過一嘴，說自己念過護校。

「我就是命不好。」診所不忙的時候，趙芳音就搬個凳子坐在窗口。臉是對著窗外的街景，可說話的聲音只夠她和站在櫃檯後的余建華兩個人聽見。

「如果當時那個孩子活下來，現在也快二十了。」趙芳音像是自言自語地說，「那我還能有點指望。」她嘆了口氣，「不像現在，啥都沒有。」（二）