為了告別的聚會（二五）
一場散夥飯揭開家族財產與人情裂痕，眾人談起黃豆、遺產、假離婚與去留安排，隨著夜色加深，危機感也愈發強烈。
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一場散夥飯揭開家族財產與人情裂痕，眾人談起黃豆、遺產、假離婚與去留安排，隨著夜色加深，危機感也愈發強烈。
這件事孟凡杰記了一輩子。三斤黃豆，在那個年代，能救一個人的命。媽一粒都沒給他留。
孟小晚說
最後他還砍了我們一刀，喪葬費是我們拿的，遺產一分拿不到。孟凡杰說。
當時我們正坐在小資餐廳吃散夥飯，孟衛東和微微、敬儒都沒有來。孟衛東說要跟楊老師吃飯，不知道什麼時候回家。但我慶幸他們沒有來，如果他們來，也許會吵起來。
現在我已然明白，全身而退是多麼重要。現在的問題不是分財產，而是盡快離開這裡，回到加拿大。我想只有我明白這個危機，因為他們看起來還好。
孟凡杰說他們不來，我又省錢了。那時候他和知更其實已經離婚，為了少交房產稅，他們辦了假離婚。他們依然住在一起。
去辦離婚花了半個小時，半個小時少花了七千塊，值。他說。
我早就準備好了。孟麗娜說，她把掛在前胸的口袋給我們看，如果今天孟衛東不讓我們進門，我也走得成。護照、機票、錢都在這裡。我那箱子也不要了，我明早直接去機場。她這樣說時洋洋得意。
我心中有些難過，我不知道事情會這樣、孟衛東會這樣，但現在看起來是真的。他們比我有準備，他們比我更了解真相。
天慢慢黑下來。天越來越黑，氣氛越來越緊張。飯菜都吃完了，飯店也要打烊了，我們不知道去哪裡。沒有地方去，我們沒有鑰匙，也回不去家。
我的心開始慌亂，我覺得自己也許真的錯了。也許孟衛東真的會不回家，或者很晚回家，那樣我們就會流落街頭。我的行李還在那裡，我沒有孟麗娜的先見之明，沒帶護照，也沒帶機票。
人們有一搭沒一搭地說著話，越說越不走心。大家都累了，慢慢沒有人說話，大家心事重重。（二五）
因為他認為在那個年代，3斤黃豆就可能救一個人的命，但母親一粒都沒給他留，讓他長久記在心裡，也成了他對家庭與分配不公的深刻記憶。 眾人一方面抱怨喪葬費由自己支付、遺產卻分不到，另一方面又討論假離婚、省房產稅與離開的準備，顯示他們更擔心現實風險而非單純情感衝突。 因為餐廳快打烊時，他們仍沒有地方可去，也沒有鑰匙回家，且孟衛東是否回家不明；敘事者又沒帶護照和機票，擔心自己真的會被迫流落街頭。
精華 FAQ
因為他認為在那個年代，3斤黃豆就可能救一個人的命，但母親一粒都沒給他留，讓他長久記在心裡，也成了他對家庭與分配不公的深刻記憶。
眾人一方面抱怨喪葬費由自己支付、遺產卻分不到，另一方面又討論假離婚、省房產稅與離開的準備，顯示他們更擔心現實風險而非單純情感衝突。
因為餐廳快打烊時，他們仍沒有地方可去，也沒有鑰匙回家，且孟衛東是否回家不明；敘事者又沒帶護照和機票，擔心自己真的會被迫流落街頭。
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