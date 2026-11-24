AI摘要 文章摘要整理： 一場散夥飯揭開家族財產與人情裂痕，眾人談起黃豆、遺產、假離婚與去留安排，隨著夜色加深，危機感也愈發強烈。

這件事孟凡杰記了一輩子。三斤黃豆，在那個年代，能救一個人的命。媽一粒都沒給他留。

孟小晚說

最後他還砍了我們一刀，喪葬費是我們拿的，遺產 一分拿不到。孟凡杰說。

當時我們正坐在小資餐廳吃散夥飯，孟衛東和微微、敬儒都沒有來。孟衛東說要跟楊老師吃飯，不知道什麼時候回家。但我慶幸他們沒有來，如果他們來，也許會吵起來。

現在我已然明白，全身而退是多麼重要。現在的問題不是分財產，而是盡快離開這裡，回到加拿大 。我想只有我明白這個危機，因為他們看起來還好。

孟凡杰說他們不來，我又省錢了。那時候他和知更其實已經離婚，為了少交房產稅，他們辦了假離婚。他們依然住在一起。

去辦離婚花了半個小時，半個小時少花了七千塊，值。他說。

我早就準備好了。孟麗娜說，她把掛在前胸的口袋給我們看，如果今天孟衛東不讓我們進門，我也走得成。護照 、機票、錢都在這裡。我那箱子也不要了，我明早直接去機場。她這樣說時洋洋得意。

我心中有些難過，我不知道事情會這樣、孟衛東會這樣，但現在看起來是真的。他們比我有準備，他們比我更了解真相。

天慢慢黑下來。天越來越黑，氣氛越來越緊張。飯菜都吃完了，飯店也要打烊了，我們不知道去哪裡。沒有地方去，我們沒有鑰匙，也回不去家。

我的心開始慌亂，我覺得自己也許真的錯了。也許孟衛東真的會不回家，或者很晚回家，那樣我們就會流落街頭。我的行李還在那裡，我沒有孟麗娜的先見之明，沒帶護照，也沒帶機票。

人們有一搭沒一搭地說著話，越說越不走心。大家都累了，慢慢沒有人說話，大家心事重重。（二五）