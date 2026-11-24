AI摘要 文章摘要整理： 周華貴高空墜落重傷，連累同伴截癱，家庭積蓄與房產被迫變賣；桑海蘭向英姐借錢後，在救人責任與現實壓力之間痛苦掙扎。

她是從黃泥地的農村走出來的，辛辛苦苦一步一步。可以在深圳買房，雖然是關外、雖然也不是大樓盤，也只有六十平方米，但也屬於有房一族了。在深圳可以計入有房一族的，在他們那代沒有學歷的農村人而言，那就是飛上枝頭的鳳凰。何況周華貴心高，還有買車的打算。

人生從來都不是計畫出來的，周華貴買車的錢攢好，還沒等到他去挑車，錢被用到醫療費 上了。在給高層擦洗玻璃時，不知是那個環節出了差錯，他居然直接從高空墜落。千鈞一髮的時刻，同伴一心想去救他，結果雙雙受傷。周華貴的傷輕一些，同伴直接是截癱。

這個青天霹靂把桑海蘭震得如墜雲端，她一直不相信，這些電影裡的場景會真實地發生在她身上。都還沒來得及裝修的房子轉手就賣了，雖然價格高了一截，可也只是多給受傷的兩人付了一月的住院費。

沒有保險，公司又是周華貴自己的，同事還是救他受的傷，於情於理，周華貴得付同事所有的醫療費和生活費。可是他的家底，治他一個人已經是捉襟見肘，再添上同事這個無底洞，他真的不知如何面對。他只是不言不語，麻木地躺在病床上。醫生說他右大腿粉碎性骨折，至少要臥床六個月。三次大手術，恢復情況待定。

桑海蘭想過要安慰，可不知如何開口，難道說比同事的截癱好？他們之間的靜默彷彿是奔流不息的河，橫亙著，誰也不知該如何跨越。

桑海蘭跑去找了英姐，這是她辭職之後為數不多的主動找英姐。她不想訴苦，只想借錢。英姐知道了情況後，拿出來二十萬，同時跟她講：「你和周華貴不是夫妻，房子也賣了，家裡的錢也花了，你仁至義盡了。借錢去給他們治傷，這個無底洞不知還要填多少？你搞不好會人才兩空，留一身債。」

桑海蘭忽然之間一股無緣由的恨意湧上心頭，因為她覺得英姐說得是對的。雖然這次依然如往昔，那些動聽的背景音樂在響，可是心底冒出一個聲音：「聽英姐的、聽英姐的，英姐說的都是對的，都是為你好！」

桑海蘭抬頭看著英姐：「你這樣說，為何又要借錢給我？」

英姐道：「我只是告訴你可能發生的事實，怎麼決定還是你自己。我拿錢給你，是不想你被錢逼得走投無路。」

桑海蘭沒有說話，眼淚如斷線的珠子控制不住地往下掉。她不知道命運為何如此殘酷，她一直都是善良的好人。英姐用力抱了抱她，輕輕地說：「一切都會過去的，你還年輕，日子還長，希望在後面。」（七）