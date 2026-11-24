AI摘要 文章摘要整理： 母女返家途中因是否繞開牛大舅起爭執，柔桑又關切柔棠為小狗流淚的情緒，隨後柔棠到訪，準備帶她去辦手機號碼並安排住宿。

母親卻擺擺手，「我能走！前邊就是那個包子鋪了。你看看，喜歡什麼口味的？」

柔桑素餡和肉餡各選了兩個，母親拿出小錢包付了錢。柔桑提著包子，兩個人慢慢往回走。

走到一個小區門口，母親往右邊指了一下，「走那邊。」

柔桑看著母親，有些不解，「為什麼？」

「走這邊要從你牛大舅門前過，你又不想見他，讓他看見你不好。」

柔桑撇撇嘴，「那有什麼，我回來見誰不見誰，是我的自由！」

「不管怎麼說，他也是你的長輩。」

「什麼長輩，他是你的表弟。我不過是看你的面子，叫他一聲大舅，他是哪門子的大舅！」

母親不再說話，只往前走去。回到家沒多久，母親的手機響了，是胡奎喜：「老太太，晚上就讓柔棠住你那兒吧！她哭得不行！都已經哭了一上午了，這會兒睡著了，說下午要帶柔桑去辦手機號碼。」

放下電話，母親看著柔桑，「胡奎喜說柔棠哭了一上午。」

柔桑立刻露出關切的神情，「她還好吧？」

「胡奎喜說還好，就是哭。唉！一隻狗，至於嗎？」

柔桑卻搖搖頭，「那隻小狗帶給她的是精神上的支撐。」

「要是有個孩子，也不至於。」

「媽！」柔桑輕輕叫了一聲，不同意的語氣。

「我說的也是事實！」

「不是所有的事實都要講出來！

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柔棠來的時候，柔桑並沒有在她臉上看出多少哭過的痕跡。「你準備好了嗎？帶上手機，現在就去電信營業廳。」柔棠站在門口，不打算進來的意思。

「這麼急？先進來坐坐，休息一下。」

「不坐了，先把正事辦了。媽，我帶柔桑去辦手機號。」

母親點點頭，「快去吧。還有，剛才胡奎喜打電話來了，說讓你這兩天住我這裡。」（四）