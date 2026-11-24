故鄉，他鄉（四）
母女返家途中因是否繞開牛大舅起爭執，柔桑又關切柔棠為小狗流淚的情緒，隨後柔棠到訪，準備帶她去辦手機號碼並安排住宿。
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母女返家途中因是否繞開牛大舅起爭執，柔桑又關切柔棠為小狗流淚的情緒，隨後柔棠到訪，準備帶她去辦手機號碼並安排住宿。
母親卻擺擺手，「我能走！前邊就是那個包子鋪了。你看看，喜歡什麼口味的？」
柔桑素餡和肉餡各選了兩個，母親拿出小錢包付了錢。柔桑提著包子，兩個人慢慢往回走。
走到一個小區門口，母親往右邊指了一下，「走那邊。」
柔桑看著母親，有些不解，「為什麼？」
「走這邊要從你牛大舅門前過，你又不想見他，讓他看見你不好。」
柔桑撇撇嘴，「那有什麼，我回來見誰不見誰，是我的自由！」
「不管怎麼說，他也是你的長輩。」
「什麼長輩，他是你的表弟。我不過是看你的面子，叫他一聲大舅，他是哪門子的大舅！」
母親不再說話，只往前走去。回到家沒多久，母親的手機響了，是胡奎喜：「老太太，晚上就讓柔棠住你那兒吧！她哭得不行！都已經哭了一上午了，這會兒睡著了，說下午要帶柔桑去辦手機號碼。」
放下電話，母親看著柔桑，「胡奎喜說柔棠哭了一上午。」
柔桑立刻露出關切的神情，「她還好吧？」
「胡奎喜說還好，就是哭。唉！一隻狗，至於嗎？」
柔桑卻搖搖頭，「那隻小狗帶給她的是精神上的支撐。」
「要是有個孩子，也不至於。」
「媽！」柔桑輕輕叫了一聲，不同意的語氣。
「我說的也是事實！」
「不是所有的事實都要講出來！
●
柔棠來的時候，柔桑並沒有在她臉上看出多少哭過的痕跡。「你準備好了嗎？帶上手機，現在就去電信營業廳。」柔棠站在門口，不打算進來的意思。
「這麼急？先進來坐坐，休息一下。」
「不坐了，先把正事辦了。媽，我帶柔桑去辦手機號。」
母親點點頭，「快去吧。還有，剛才胡奎喜打電話來了，說讓你這兩天住我這裡。」（四）
母親擔心走原路會從柔桑的牛大舅門前經過，讓柔桑不想見的人撞見她，覺得這樣不太合適，因此主動要求繞道而行。 柔桑認為自己回鄉想見誰、不想見誰都屬於個人自由，也不太認同長輩身分的說法，對牛大舅的稱呼與地位顯得很不在意。 胡奎喜說柔棠因小狗哭了一上午，但已睡著，還提到下午要帶柔桑去辦手機號碼；之後柔棠上門，準備先去電信營業廳辦號，再住在母親家。
精華 FAQ
母親擔心走原路會從柔桑的牛大舅門前經過，讓柔桑不想見的人撞見她，覺得這樣不太合適，因此主動要求繞道而行。
柔桑認為自己回鄉想見誰、不想見誰都屬於個人自由，也不太認同長輩身分的說法，對牛大舅的稱呼與地位顯得很不在意。
胡奎喜說柔棠因小狗哭了一上午，但已睡著，還提到下午要帶柔桑去辦手機號碼；之後柔棠上門，準備先去電信營業廳辦號，再住在母親家。
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