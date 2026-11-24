圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 馬勝利蹲了20年大牢後疑似重返薔薇街，余建華在回憶往昔友情時，也重新想起當年馬勝利因殺害呂夢雲被捕的往事。

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最近有條消息在薔薇街上流傳，說馬勝利好像回來了。

說「好像」，是因為現在在這條街上，認識馬勝利的人已經不多了。就算是迎面而過，能認出他的人也寥寥無幾。畢竟二十年光陰已逝，早就滄海桑田、物是人非了。

但張偉峰還是認出來了。那天，余建華正坐在櫃檯後頭整理票據，他急火火地跑進來，「華子，我看見馬勝利了。」

「是嗎？在哪兒？」

「就在街那頭的菜場，在那彎腰挑土豆呢，撥拉來撥拉去的。人家賣菜的都不耐煩了，說了他幾句，他也沒回嘴。我當時還想，這誰啊，這麼窩囊，就盯著看了幾眼。結果越看越眼熟，等人走了，我才想起來，那不就馬勝利嘛。」

「變樣了嗎？」

「蹲了二十年大牢，怎麼可能沒變？老得厲害，我還以為是誰家阿叔。」張偉峰嘆了口氣，「那種地方，能活著出來都不錯了。」

余建華點點頭，沒再說什麼。

可張偉峰明顯還有點意猶未盡，口氣中帶著些感慨：「想當年，多麼意氣風發的一個人，沒想到，現在成了這樣。」

余建華跟著苦笑了一下，也想說點什麼，可有人過來買藥，也有剛掛完吊瓶的人出來結帳，他忙了起來。張偉峰識相地沒再逗留，說了聲：「華子那你忙，我先走了。」

余建華應了一聲，低著頭給人找錢，等到再抬頭，張偉峰已經走了。

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診所今天一直營業到了晚上十一點。最近又一場寒流襲來，風寒感冒的人也跟著多了起來。直到拉下捲簾門，余建華才有工夫想起白天張偉峰說過的話。他叫自己「華子」，已經有很多年沒有人這樣叫過他了。每次遇到熟人，人家都叫他「老余」。離自己還是「華子」的那個時候，已經過去了很多、很多年。

那時，他是「華子」、張偉峰是「阿峰」、馬勝利是「勝利」。從小學起他們仨就是同學，大學也都考去了顏城。余建華所在的醫專隔條馬路，就是顏城科技大學。那是個一本院校，馬勝利高考的時候穩定發揮，考上了那裡的熱門專業計算機。

張偉峰高三的時候選擇了文科，後來錄取到了顏城外國語學院的英語系。雖不是第一志願，可好處也不是沒有。外語學院裡陰盛陽衰，每個角落都萬紫千紅的。張偉峰雖然算不上大帥哥，可收拾一下也還行，又會說話，再加上近水樓台先得月，所以幾乎大一一開學就談起了戀愛。和女朋友關係好的時候他重色輕友，兩三個月都不跟余建華和馬勝利聯繫。後來女朋友被理工大學的帥哥橫刀奪愛，被甩掉的他就每個禮拜都坐車，從顏城的最南邊跑到東郊來找他們，仨人常去醫專外面的那條街上喝酒。

到了寒暑假的時候，他們仨就買同一班次的火車票，一起回慕縣。過年的時候一起放炮，暑假的時候一起去河邊釣魚，好得像親兄弟一樣。

可無憂無慮的日子沒有過太久，他們大二的那個寒假，離過年還有不到三天的時候，幾個刑警破門而入，把馬勝利從床上撕起來帶走了。不少人也是看了新聞才知道，一向看起來很老實的馬勝利竟然殺了人。

被殺的人叫呂夢雲，慕縣一中的不少人都認識她。她比馬勝利大幾歲，他們上高中的時候，她在縣一中門口開了一個小吃店，當時不少學生都是她店裡的常客。

余建華和張偉峰做為馬勝利的好朋友，當時也被叫到刑警隊問話。問起知不知道呂夢雲和馬勝利之間的關係，張偉峰說，馬勝利喜歡呂夢雲。他在班裡是學習委員，屬於有點威信的那種人，因為知道呂夢雲的小吃店生意不行，還求著班裡的同學都去那兒吃東西。那些經常照顧呂夢雲生意的同學，馬勝利就會免費幫他們講題輔導功課。呂夢雲挺感激他的，塞錢給他，他也不要。

余建華也記著這事，他輕輕點點頭，眼前浮現起馬勝利那帶著憨氣的笑容。（一）