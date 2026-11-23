AI摘要 文章摘要整理： 母親留下的錢不多，卻讓兄妹間為了分配與尊嚴起了爭執，小晚想維持公平，孟麗娜則提議孟衛東多分，反映出這場爭奪背後的親情裂痕。

小晚想證明，孟衛東不是貪得無饜的人。因為孟麗娜前天晚上說，這個錢分不了，孟衛東要獨吞。小晚想他不會的，她想證明他不會，他沒有他們想得那麼壞。在內心深處，她以為孟衛東還是那個小弟弟。她並不知道，孟衛東的內心，早已將他們視為一個陣營。他早就想好了，他是單打獨鬥、單兵作戰的。所有父母的遺產 他是唯一繼承人。

他們看著小晚，孟麗娜問怎麼分。

小晚說一分為四。

孟麗娜說分五份吧，孟衛東占兩份。

孟凡杰的眼睛活泛起來，他左一眼、右一眼地看看這個、看看那個。孟衛東低頭不說話，臉都漲紅了，他的手放在膝蓋上，手指關節攥得發紅，小晚好像能聽見「卡卡」作響。

孟凡杰站起來，他起身很快、很靈敏，好像要逃跑一樣。他對知更說：快走、快走，回家、回家，再晚就沒車了。

他們回到房間。小晚出來喝水時，看見孟衛東坐在他的床上，在打電話，一張臉都在煙霧中。火山要爆發了。

母親留下的錢並不多，也不可能改變任何人的命運。但大家都不肯鬆手，要的是爭一口氣，誰都是父母的子女。但母親是怎麼想的小晚知道，母親以前說過，她說：誰讓我還有一個小的呢，你們大的就讓一讓吧。

媽想的是大家平均，劫富濟貧，母親一生都在接濟別人。孟麗娜說，小時候母親剛給她買了一件新衣服，親戚來了，衣服就給了那家的孩子。孟凡杰記得小時候三年困難時期，媽買了三斤黃豆，放在鍋裡炒，味道很香，太香了。他等著吃，可是他又太睏了，不知不覺睡著了。等他醒來，黃豆不見了，媽媽全都寄給了老姨。媽說老姨在上大學，在挨餓。孟凡杰說：我也餓。媽媽說：你不是還有我嘛。（二四）