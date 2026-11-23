AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭在周華貴細微的付出中認定終身，儘管父母對彩禮與婚事冷淡反對，兩人仍在深圳貸款買房，婚禮延後，日子平淡向前。

周華貴也聽不清她究竟在說啥，回覆也因為口裡是漱口水而含混不清。可也就在相互映襯的模糊裡，桑海蘭卻下定了她一世的決心：不管世事怎麼滄桑巨變，她也絕不離開周華貴。

當後來父母嫌棄周華貴的彩禮少，只有區區四萬人民幣。家裡不夠重視，不僅沒有來人提親，連個電話都都沒有，周華貴面相看上去，屬於奸詐、忘恩負義之類，桑海蘭聽過去卻彷彿奏樂，還是那種很動聽的背景樂。因為她腦海裡反覆跳躍的，就是周華貴從兜裡掏出那兩張火車票的情形。也只有她看到了那兩張並不算太貴的臥鋪票購買難度，所以她懂得和珍惜那份感情。雖然這些在旁人眼裡並不當什麼，可不是有人說，從小沒有享受過愛的人，從來就不知道愛的模樣。只要別人的一點好，那便是天大的恩賜，要以身相許、湧泉相報的。

父母的聲音是反對的，但不那麼激烈，反正桑海蘭也不是家裡什麼備受寵愛的孩子。所以桑海蘭繼續我行我素，也沒有引起什麼波瀾。只是她期待的婚禮一而再地推遲了，他們在南山區貸款 買了一套小房子，婚事始終沒有被提上日程。

周華貴並不著急，對於他們這些還沒有深圳當地戶口的人來說，反正還沒有孩子，婚事不那麼迫在眉睫。桑海蘭想破了腦袋都不願意承認，周華貴是為了省點酒席錢。人家說貧賤夫妻百事哀，他們這樣的夫妻就屬於貧賤的，稱不上百事哀，那是因為柴米油鹽醬醋茶聚一起，也沒有百件事。

日子在平緩中度過，桑海蘭認為自己一生就是如此了，至多就是後面添個孩子。可說過去，她的人生也算是飛躍了一個台階。（六）