AI摘要 文章摘要整理： 明玦在父親撒海後領到房產證，於雨停風歇的儀式中感受父親庇護，並在夢見父親後，終於學會面對這場艱難的告別。

明玦成年之後，就總是給父親送鋼筆、送各種各樣的筆。而今，她希望這鋼筆仍陪伴父親左右。想像著在那沒有時間的永恆中，父親詩興正濃，依然筆耕不輟。

江海的匯流處，水面上是這麼空曠，吞沒了一切的空曠。又是出奇的寧靜，沒有風、沒有陽光，只有無數花瓣在水面上盪漾……

確實幸運，日日大雨滂沱，竟在預定的時刻奇蹟般雨停了、風停了。有了這難得的空隙，撒海計畫順利進行，一切都似冥冥中有定數。

歸途中，明玦心靜如水。送走了所有人之後，走在回家的路上。快到家的時候，先生說了句：「快跑，不然要下雨啦。」

明玦抬頭注意到天空漆黑如墨，眼看那烏雲就要砸下來了。這一路順暢，都讓她忘了天會下雨。拔腿快跑，剛跑進門廊，聽見身後大顆雨滴敲打地面的聲音，如炮竹一樣炸響。

進到屋裡，窗外的世界已是烏雲蔽日、電閃雷鳴，大雨傾盆，似是哭訴，亦似告別。

先生說：是爸爸的在天之靈在庇護著我們。

明玦淚水盈眶，父親一生優雅，成全他人，連告別都如此大度瀟灑。

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一個月後，明玦領到了房產證。看著手裡的簿子，眼淚漫過視線。這一夜，明玦夢見了父親。許久許久以來，父親第一次入夢。夢裡，明玦是那麼真切地看見了記憶中那個意氣風發、談文論詩的父親，那個熱愛生活、遊歷山川的父親，那個會為女兒寫詩，且在末了署名「遙遠的爸爸」、「開心的爸爸」的可愛父親，那個給了她底氣走向廣闊世界的父親……

天亮醒來，明玦告訴自己，是時候放下了，這艱難的告別。（全文完）