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AI摘要 文章摘要整理： 柔桑回到久違的家中，與步履遲緩卻細心的母親相處，從涼皮、包子到社區散步，點出返鄉的親情溫度與對故鄉的熟悉懷念。

她走路很慢，好像每走一步都很費力，簡直就是貼著地面往前蹭。

「媽，你走路還是抬不起腳喔。」柔桑看著母親。

「都幾十年了，改也改不過來。」

「也是你自己不想改！」柔棠搶了一句。母親翻翻眼睛，柔棠轉向柔桑：「我就先回去了，明天還要給小狗做安樂呢！」

柔桑點點頭，「你好好休息！也不要太難過了。」

「我知道，捨不得只是讓小狗更遭罪。」

還沒等柔桑說什麼，母親先揮了揮手，「你快回去休息吧，自己身體也不好！」說完，身子一矮坐到沙發上。

柔棠看著柔桑，「我先回去了，明天下午帶你去辦理國內的手機號。」

柔棠走了，母親坐在沙發上看著柔桑，「柔桑，我就不動了，你自己去拿盤子。幾年沒回來，我這裡你都記得吧？」

「記得。不過，媽，我想先洗澡。」

「天然氣在廚房，你自己去打開就行了。」

柔桑走到廚房打開天然氣，母親又起身走到衛生間，指著衛生間一一告訴她，浴巾、手巾以及洗髮水、沐浴露。柔桑在母親頭上輕輕撫摸著，「老太一點不糊塗，準備得滿好嘛。」

母親立刻揚揚臉，「你媽是動作慢，但是還沒有傻到什麼都不會做！」

柔桑洗完走回客廳，母親還在沙發上坐著。「媽，你不睏嗎？」

「剛才睡了一覺，現在不睏了。」

柔桑仔細看看母親，然後笑了，「那你陪我坐坐。哎呀，你都幫我準備好了呀？」茶几上擺著一個玻璃碗和一雙筷子。

柔桑打開柔棠拿來的塑料袋，一樣樣倒進玻璃碗，拌好，挑起一根涼皮吃了一口，「真不錯！挺好吃！」

「你說你這孩子，怎麼就只惦記這個？真是的！」

柔桑嚥下去才說：「媽，你不知道，灣區是可以買到涼皮，但是我總覺得不好吃。而且他們的水平特別不穩定，味道時好時壞，才會想國內的。回來了，無論如何要吃一次吧。不過也就是柔棠說的，現在的涼皮沒有從前那麼好吃了。」

母親看著柔桑吃完涼皮才說：「睡吧！我也累了，有什麼話明天再說。」母親一邊往自己的臥室走，一邊說：「你臥室床上的床單、被子都是新換的。」

柔桑看著母親小小的背影，眼睛裡熠熠的，「知道了，謝謝媽！」

「謝什麼謝？這孩子！」母親隱進臥室不見了，聲音有些模糊，柔桑依舊聽得分明。

一覺醒來看手機，柔桑驚呼了一聲：「都九點了呀？」母親慢慢出現在房門口，「我看你睡得很香，想著你是累壞了！」

「還好，這一覺睡得好像都不用再倒時差了。」

「早飯在茶几上，你起來吃。」

「我等下就起來。」嘴上說著，卻只躺著不動。拿起手機，有楚望的微信：「我們今天去一個outlets，你們呢？」

柔桑手指頭動著：「什麼outlets？我就在我媽家，等柔棠下午過來去辦理手機號。」

「上午不去？」

「她們家小狗子今天上午做安樂。」

「為什麼？」

「急性胰腺炎，全器官衰竭。」打完這幾個字，柔桑臉上動了一下，當年楚望媽就是全器官衰竭驟然去世的。

果然，楚望那邊沒有了動靜。過了幾分鐘才又「嘀嘟」一聲：「真是不幸！」

「也是他們餵得過了，營養過剩不是好事。對了，北京不熱嗎？」

「怎麼會不熱！但是我大姊、二姊都挺高興，孫俐又安排好一切，我就聽他們安排了。孫俐現在可有出息了！」

「是你大姊的驕傲！不跟你多說了，我要吃點東西，和我媽聊聊天。」

茶几上一個盤子，放著兩個包子、一個雞蛋。母親看著柔桑，「包子是茄子餡的，我想著你會喜歡。你吃完，我再帶你去包子鋪買你喜歡的，他們有很多不同餡的。」

柔桑拿起包子咬了一口，「好吃！」

「好吃吧？他們還有地軟的，也很好吃。」

「什麼是地軟？」

「我也不太清楚，是一種野菜，但是現在好像也不是野生的了。」

吃完早點收拾利索後，母親看著柔桑，「出去走走，趁著天氣還不太熱。」

外面有些悶熱，母親帶著柔桑在小區裡慢慢走著，「記得這條中央大道吧？到了下午，人可多了，熱鬧！看，還有噴泉，傍晚的時候會噴水，降溫的。」

母親又指著前邊，「我們從那邊過去，出了東門就是河邊。沿著河的柳蔭路也熱鬧，現在好多人在那條路上跑步鍛鍊。」

柔桑想起來什麼似的，「去醫院的那條河旁邊也有個健步道，也非常好。好幾年前我回來看你，還在那裡跑過步呢！」

母親微微笑了，「你要是想跑，現在還可以跑。」

柔桑搖搖頭，「我這次只帶了兩雙鞋，沒有運動鞋，算了。」

因為腿腳遲滯，母親帶著柔桑一路走走停停，柔桑也沒有什麼不耐煩，隨著母親走著，偶爾問一句：「你能走嗎？不能走就回去。」（三）