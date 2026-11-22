AI摘要 文章摘要整理： 四人為母親過世三周年內的祭奠費細算分帳，過程表面平和卻暗藏不信任，最後小晚一句分錢提議讓氣氛出現微妙變化。

算帳的過程是平衡的，甚至是友好的。孟衛東先報了數字。

我怎麼知道這些是不是確實的？孟麗娜的眼睛射出兩道銳利的光。她有一雙非常銳利的眼睛。小晚常想，她的眼睛能夠飛出來，將人釘在牆上。她的眼睛可以是一種武器。

在很多年前，她們關係親密的時候，她的眼光要柔和一些。但即使是那個時候，她詢問地望著小晚時，小晚也能感到眼神中的不信任。有一次她問小晚，她離開中國時放在她那裡的照相機，小晚說已經還給她了，然後她與姊夫對視了一下。小晚後來發現，那個照相機還在她這裡。小晚立刻打電話說：我記錯了，我現在就寄給你們。

我沒想到你還挺誠實的，她說。小晚從那個時候知道，她對人的看法是性本惡的。

啊，對了，我有收據。孟衛東站起來，在隨身的包裡翻來翻去，最後翻出一張皺巴巴的紙，是帳單，每一筆帳都寫在上面。

他們算帳，是將母親過世後三周年內的所有祭奠費，都算在裡面。白事先生給了他們一張紙，所有祭奠的日子、需要用的紀念品，包括各種小擺設、小花、小常青樹以及雞鴨魚肉水果，十分齊全。小晚從來不知道、陰間需要這麼多物品，那是一個絕不亞於人間的地方。

孟麗娜算了一下，總數除以四，四個人平分，減去母親生前他們預支的保母費。孟麗娜和孟凡杰都結了帳，結帳的零頭他們都給了孟衛東。

看起來挺高興，孟衛東的臉紅潤起來。氣氛挺好啊，他有些驚訝說。

然後還是小晚這個傻瓜，很不合時宜地說：把錢分了吧。（二三）