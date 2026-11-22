AI摘要 文章摘要整理： 桑海蘭因彩禮問題與周華貴冷戰許久，後來她終於等到對方拿出回鄉火車票，情緒瞬間崩潰又驚喜，兩人關係出現轉折。

周華貴的心剜去了一塊般難受，更加怨怪桑海蘭不懂事理。回來看到人家居然四平八穩地坐著等他，更加來氣。他一聲不吭洗澡上床，彷彿桑海蘭不存在一般。桑海蘭泥塑木雕一般看周華貴折騰，她以為周華貴會主動跟他說話什麼的，卻不料他一副要把冷戰打到底的意思。她越發覺得沒意思，沒忍住，又開始抽抽搭搭地哭開了。

桑海蘭想起辭職前英姐的勸告，還有當時工友的疑問：「你搬出去，是和周華貴同居嗎？你小心周華貴變心啊！」那時桑海蘭不以為然，他們村裡兩個人相親覺得合適的，很多就這樣在一起了，也沒見誰變卦到哪裡去。只是她現在才想起，那些人一般都有正式的媒人和彩禮，她和周華貴什麼也沒有。周華貴對她來，說是一無所知的外鄉人。彷彿啞巴吃了黃連一般，她的苦無處可訴。

周華貴給越來越大的哭聲攪得無法入睡。他倏地坐起，高聲問道：「你到底想幹什麼？」

桑海蘭停了哭，一字一頓：「今年過年你跟我回家，把彩禮錢付了！」

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那句帶著哭腔的彩禮要求，給他們帶來了長長一段時間的冷戰。那段時間裡，桑海蘭把所有的結果都想好了應對之策。可當周華貴拿出兩張回她家鄉的火車票時，她那些精心編織的應對，頃刻間煙消雲散。她一把奪過火車票，細細確認出發時間、始發地和目的地，看得那小小紙片上的黑字都開始重疊。

周華貴有些莫名其妙地看著她的反應，雖然知道桑海蘭會激動的，卻也始料未及她的這般反應。周華貴等不及她的進一步行動，自顧自去梳洗準備休息。桑海蘭衝了過來，從背後緊緊抱住他，嘴裡不停地叨叨著，聲音因為激動而顫抖。（五）