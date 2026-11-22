AI摘要 文章摘要整理： 明玦在清明前後的陰雨天裡，搭船前往珠江入海口，以私密海葬送別父親，並將一支承載回憶的鋼筆一同放入海中。

頃刻間，明玦明白了。那一片浩瀚的汪洋，便是父母的深情。多年前，母親的骨灰撒入大海，是母親化身海水來陪伴女兒。如今輪到父親了，她該釋然所有的遠走。

從前，那海水是遙遠的鄉愁，如今卻是親情的相思相依。

清明時節最應景的就是雨天。天氣預告是未來兩周都是暴雨。多日來，即使沒雨的時候，天空也是一臉陰霾，明玦的心也是陰鬱的。

明玦沒有參加政府包辦的大型海葬，讓父親的骨灰隨眾打包撒入海裡。她要的是一個安靜私密的時空，通過朋友介紹，雇了一艘小艇出海，可以帶親屬至出海口，親手將骨灰撒海。

可是，這樣的狂風大雨，肯定是出不了海的。

動過改期的念頭，可是又不知道該改到哪一天。誰都說不準老天爺哪一天高興、哪一天就翻臉。主事方安慰她說，等日子近了再看。清明時節都是這樣雨紛紛，祭祖掃墓的活動還是照樣進行。

日子到了，天沒有放晴，竟也沒有雨點滴落。車子駛向海邊，明玦一行人剛好坐滿了一艘木漁船。船家將他們帶到珠江的入海口。烏雲滾滾的天空、昏暗的水面，唯有飄散的花瓣是鮮艷耀眼的。明玦抬頭望向遠方，這陰沉的水天一色實在是最強襯托。雖然瞥見後方的天空有一絲亮光，卻是那麼微弱。

最後，明玦掏出父親的一支鋼筆，放入水中。也記不得這是不是自己買給父親的其中一支筆。父親一生與鋼筆結緣，少時就聽父母提過，住家保母順手拿走了父親最珍視的派克鋼筆，因為整個家最值錢的就是這支名牌鋼筆。在那久遠貧瘠的年代，父親仍不惜重金買下這樣一支鋼筆，父親的喜愛可見一斑。（一一）